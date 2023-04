Parkinson'a yakalananların sayısı 2040 yılında 12 milyonu aşabilir

Parkinson hastalığı için farkındalık yaratmak ve bu hastalıkla mücadeleye dikkati çekmek için 11 Nisan "Dünya Parkinson Günü" olarak belirlendi.



Son yıllarda dünya genelinde hızla yayıldığı için uzmanlarca bir çeşit "salgın" olarak nitelenen hastalık, ilk kez 1817’de Londralı doktor James Parkinson tarafından tanımlandı.



Parkinson hastalığının, beyinde dopamin adı verilen, beyin hücrelerinin birbirleriyle haberleşmesini sağlayan maddeyi üreten hücrelerin bozulması sonucu ortaya çıktığı belirtiliyor.

En yaygın belirtileri arasında "kas sertliği, hareket sıkıntısı ve titremenin" yer aldığı hastalığı tamamen iyileştiren tedavi yöntemi henüz bulunmuyor.



"Yaşlılık hastalığı" olarak bilinen ve çağın en yaygın dejeneratif beyin hastalıklarından olan Parkinson, uzmanlara göre, 2040 yılında 12 milyondan fazla kişinin hayatını etkileyebilir.



Parkinson’s Foundation verilerine göre, dünya genelinde Parkinson ile mücadele edenlerin sayası halihazırda 10 milyonu aşmış durumda.



Veriler, hastalığın erkeklerde görülme sıklığının kadınlara göre 1,5 kat fazla olduğunu gösteriyor. Ayrıca hastalığa yakalananların büyük çoğunluğunu 60 yaş üstü kişiler oluşturuyor.



PARKİNSON KAYNAKLI ÖLÜMLER ARTTI



Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre, Parkinson kaynaklı sakat kalma ve ölüm riski diğer nörolojik hastalıklara kıyasla daha hızlı artıyor.



Hastalığa bağlı ölümlerin 2019'da, 2000'e kıyasla yüzde 100 artış göstererek 329 bine çıktığı biliniyor.



Açlık, iklim değişikliği, hastalık gibi küresel sorunlar üzerine bilimsel veriler yayımlayan "Our World in Data" sitesine göre, Avrupa kıtası 2019’da Parkinson kaynaklı ölümlerin en çok görüldüğü yerlerin başında geliyor.



Yunanistan, "Parkinson hastalığından hayatını kaybedenlerin sayısının en yüksek olduğu Avrupa ülkesi" olarak kayıtlara geçti.



2019 verilerine göre, Yunanistan’da her 100 bin kişiden 25,2, İzlanda’da 15,6, Finlandiya’da 15,4, Almanya’da 15,1, İtalya’da 13,9, Arnavutluk’ta 12,8, İngiltere’de 12,7, Hollanda’da 12,4, Avusturya’da 12,3 ve Belçika’da 12'si hastalık nedeniyle yaşamını yitirdi.



Japonya’da bu oran 11, ABD’de 10,5 ve Avustralya'da 8,1 olarak tespit edildi.



Rusya'da Parkinson kaynaklı ölümler, her 100 bin kişide 6,4 ile diğer ülkelere kıyasla düşük seyrediyor. Türkiye de 4,1 ile çağın hastalığından ölümlerin daha düşük görüldüğü ülkeler arasında yer alıyor.



Uzmanlar, vaka sayılarında ve hastalığa bağlı ölümlerde görülen artışı, demografik büyümenin yanı süre ortalama yaşam süresinin uzamasına bağlıyor.



ABD'DE HER YIL 90 BİN KİŞİ PARKİNSON'A YAKALANIYOR



ABD'de 2030 yılı itibarıyla Parkinson hastalarının sayısının 1,2 milyona ulaşacağı tahmin ediliyor.



1 milyonu aşkın Parkinson hastasının bulunduğu ülkede, her yıl ortalama 90 bin Amerikalıya Parkinson teşhisi konuluyor.



ABD Hastalık Kontrol ve Koruma Merkezine (CDC) göre, hastalık, ABD’de 14. ölüm nedeni arasında yer alıyor.