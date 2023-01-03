Pelvis nedir? Pelvis kemiği nerededir? Pelvis kemiği ağrısı neden olur?

PELVİS NEDİR?



Pelvis, kalça kemikleri arasında yer alan ve karın organlarını koruyan oval şekilli vücut bölgesidir. Halk arasında leğen kemiği olarak da bilinir.

İdrar torbası (mesane), kalın bağırsağın son kısmı (rektum), rahim (uterus), rahim ağzı (serviks), tüpler (fallop tüpleri), yumurtalıklar (overler), hazne (vajina) ve kadın genital organlarının dış kısmı (vulva, perine) pelvis bölgesinde yer alır.

PELVİS KEMİĞİ AĞRISI NEDEN OLUR?



Özellikle kadınlar için üreme fonksiyonlarının bulunduğu organlar açısından pelvis kemiği oldukça önemlidir. Bu bölgede meydana gelen ağrılar genelde pelvik ağrısı olarak bilinir. Başta hafif bir şekilde başlayıp zaman içerisinde oldukça yoğun hale gelebilmektedir.

Özellikle karın bölgesinde yaşanan kas kasılmaları ve kramp ile beraber etkisini gösteren bir ağrıdır.

Eğer 6 aydan uzun sürüyor ise kronik hale gelmiştir ve mutlaka uzman bir doktor kontrolünde destek almak gerekir.



PELVİS KEMİĞİ NEREDEDİR?



Leğen kemiği yani pelvis, omurganın tabanında yer alan halka şeklindeki sağlam kemiklerdir.

Pelvis içerisinde pek çok sinir ve kan damarı yer alır. Ayrıca bağırsakların bir kısmı, üreme organları ve mesane de pelvis içerisinde geçer. Bu sebeple de kırık meydana geldiğinde diğer dokulara, damarlara ya da organlara da zarar gelmesi muhtemeldir.

Leğen kemiği kırıkları ise sıklıkla trafik kazası gibi ciddi bir çarpışma sonucunda meydana gelmektedir.