Pfizer-BioNTech üçüncü doz aşısının etkinlik oranını açıkladı

Dünyada onaylanan ilk corona virüs aşısı olan Pfizer-BioNTech, güçlendirici üçüncü doz aşılarının etkinlik oranını açıkladı.

Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci tarafından geliştirilen aşının güçlendirici üçüncü dozunun corona virüse karşı yüzde 95,6 etkili olduğu belirtildi.

Pfizer ve BioNTech’ten yapılan ortak açıklamada, yapılan karışık ve kontrollü denemenin ön sonuçlarında iki doz aşı ve güçlendirici üçüncü doz alanlarla, iki doz aşı ve placebo aşı olanların karşılaştırıldığı vurgulandı.

ÇALIŞMA 11 AY SÜRDÜ

10 bin kişi üzerinde yapılan çalışmada, kişiler iki eşit gruba bölünürken, placebo verilen 5 bin kişinin 109’unda, üçüncü doz verilen 5 bin kişinin ise 5’inde Covid-19’a rastlandığı belirtildi.

11 ay süren çalışmada katılımcıların ortalama yaşı 53 olurken, yarısından fazlasının 16 ila 55 yaş grubunda olduğu, katılımcıların beşte birinin 65 yaşın üzerinde olduğu aktarıldı.

'GÜÇLENDİRİCİ DOZ NORMALE DÖNÜŞTE ÖNEMLİ ROL OYNAYABİLİR'

Açıklama ile ilgili konuşan BioNTech CEO’su Uğur Şahin, kanıtlara eklenen önemli verilerin, takviye dozun geniş bir insan popülasyonunu corona virüsten ve türevlerinden korumaya yardımcı olabileceğini gösterdiğini söyledi.

Şahin, "Bu bulgularda, herkes için aşılara geniş küresel erişimin yanı sıra, güçlendirici aşıların pandemiyi kontrol altına alma ve normale dönüşte önemli bir rol oynayabilir" diye konuştu.

Pfizer ve BioNTech, aşının güvenlik profilinin mevcut diğer verilerle "genel olarak tutarlı" olduğunu ve bilgileri ABD, AB ve diğer düzenleyici kurumlarla paylaşacaklarını da sözlerine ekledi.