Pfizer/Biontech ve Moderna aşıya zam yaptı

Pfizer/BioNTech ve Moderna, son Avrupa Birliği tedarik sözleşmelerinde Covid- 19 aşılarının fiyatlarına zam yaptı.

Pfizer/Biontech'in aşısının tek dozu için fiyat 15,50 euro'dan 19,50 Euro'ya çıkarıldı. Daha önce 22,5 dolar civarı olan Moderna firmasının doz fiyatının yeni kontratta 25,5 dolara çıkarıldığı bildirildi.

Pfizer tarafı, sözleşme gizliliğini gerekçe göstererek Avrupa Komisyonu ile yapılan sözleşme hakkında yorum yapmayı reddetti.

Şirket, "Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanan, düzenlenmiş sözleşmelerin içeriği gizli kalır, bu nedenle içerik gizli kalır ve bu nedenle yorum yapmayacağız" dedi.

Avrupa Komisyonu geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, AB'nin yetişkin nüfusunun en az yüzde 70'ini yaz sonuna kadar tam olarak aşılama hedefine ulaşma yolunda olduğunu söyledi.

Mayıs ayında AB, dört ilaç üreticisinden Eylül ayı sonuna kadar bir milyar dozdan fazla aşı almayı beklediğini açıklamıştı.

Avrupa İlaç Ajansı,, Avrupa Birliği'nde Pfizer/Biontech, Moderna, AstraZeneca ve Johnson&Johnson firmalarınca üretilen aşıların kullanımına izin veriyor.

Blok’ta, Sinovac, Curevac, Novavax, Sputnik ve Sanofi Pasteur aşılarının değerlendirmesi ise sürüyor.