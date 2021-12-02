Pfizer’dan corona virüs aşısı açıklaması: Her yıl gerekecek

Türk bilim insanları Prof. Uğur Şahin ile Dr. Özlem Türeci’nin kurucu ortağı olduğu BioNTech ile birlikte corona virüs aşısı geliştiren Pfizer, corona virüs aşısının geleceği ile ilgili açıklamada bulundu.



Pfizer CEO’su Albert Bourla, Covid-19 ile mücadele için her yıl aşılara ihtiyaç duyulacağını söylerken, yıllık aşıların popülasyon bağışıklığını artırabileceğini belirtti.

CEO, şirketin Omicron varyantı için yeni bir aşı üzerinde çalıştığını da sözlerine ekledi.

"Şimdiye kadar gördüğüm her şeye dayanarak, çok sağlam ve çok yüksek düzeyde bir koruma sağlamak için yıllık aşılara ihtiyaç duyulacağını söyleyebilirim" diyen Bourla, grip aşısında olduğu gibi aşıların her yıl yeni varyantlar için ayarlanması gerekip gerekmediğinin henüz belli olmayacağını aktardı.

‘OKULLARDA COVİD GELİŞİYOR’

Ekim ayında, Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), beş ila 11 yaşındakiler için Pfizer aşısını onaylaması üzerine konuşan Bourla, İngiltere ve Avrupa'da bu yaş grubunu aşılamanın çok iyi bir fikir olacağını söyledi.

“Okullarda Covid gelişiyor” diyen Bourla, "Bu, eğitim sistemini önemli ölçüde rahatsız ediyor ve ciddi semptomları olacak çocuklar var. Aşının faydalarının bunu yapmaktan yana olduğuna dair aklımda hiç şüphe yok" ifadelerine yer verdi.

Aşıların pandemi sırasında milyonlarca kişinin hayatını kurtardığını vurgulayan Bourla, BioNTech ile Pfizer’ın kazançlarının eleştirilmesi ile ilgili, "Önemli olan şu ki milyonlarca hayat kurtarıldı. Küresel ekonominin trilyonlarca dolar tasarruf etmesini sağladık" şeklinde konuştu.