Philips yaklaşık 4 milyon solunum cihazını geri çağırdı

Hollanda merkezli teknoloji şirketi Philips, dünya genelinde 3-4 milyon civarında uyku apne cihazı olarak bilinen Sürekli Pozitif Havayolu Cihazı (CPAP) ve ventilatörünü, içlerindeki köpüklerin zehirlenmeye yol açma riski nedeniyle geri çağrıldığını açıkladı.

Anadolu Ajansı 16.06.2021 - 13:19

Philips yaklaşık 4 milyon solunum cihazını geri çağırdı

İlişkili Haberler

Philips, ABD'li BioTelemetry'yi 2,8 milyar dolara satın alıyor

Philips, ABD'li BioTelemetry'yi 2,8 milyar dolara satın alıyor

Salgın yapay solunum cihazlarına talebi artırdı

Salgın yapay solunum cihazlarına talebi artırdı

Indiatoday gazetesinin haberine göre Philips, söz konusu cihazların, cihaz sesinin yalıtımı için kullanılan köpüklerin bozulabileceği, köpüğün bozulmasıyla ortaya çıkan gazın zehirli olabileceği veya kanser riskine neden olabileceği gerekçesiyle geri çağrıldığını duyurdu.

Geri çağrılan 3-4 milyon cihazın yüzde 80’ini CPAP, yüzde 20’sini ventilatörlerin oluşturduğunu dile getiren Philips, geri çağırma kapsamındaki cihazlarının yarısından fazlasının ABD’de olduğunu kaydetti.

Şirket, CPAP kullanıcılarına cihazları kullanmayı bırakmaları, mekanik vantilatör kullananların ise doktorlarıyla konuşmadan cihazı kullanmayı durdurmamaları veya tedavi şekillerini değiştirmemeleri çağrısında bulundu.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...