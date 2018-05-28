Plastik cerrahi, çok genel tanımla insan vücudunda doğuştan gelen ya da sonradan oluşan problemleri çözen estetik uygulamalara verilen isim. Estetik çözümler üreten plastik cerrahi restore ediyor, değiştiriyor ve iyileştiriyor.



Plastik cerrahinin; kozmetik olan ve olmayan ameliyatlar, rekonstrüktif cerrahi, estetik cerrahi, mikro-cerrahi gibi alanlardan oluştuğunu belirten Estetik Cerrah Dr. Serdar Bora Bayraktaroğlu, “Çok eski zamanlardan günümüze ulaşan kayıtlar Antik çağlardan beri plastik cerrahinin uygulandığını bize gösteriyor. Ancak özellikle sosyal medya ve hızlı iletişim maalesef plastik cerrahi konusunda insanların kafasında hala birçok yanlış bilginin yer aldığını gösteriyor” diyor.



Plastik cerrahinin tarihine değinen Dr. Bayraktaroğlu, estetik cerrahi hakkındaki 10 ilginç bilgiyi şöyle aktarıyor:



1. Plastik cerrahide “plastik” kelimesi Yunanca ‘Plastikos’ kelimesinden türetilmiştir. Plastikos kelimesi, form verme anlamına gelir. Plastik kelimesinden kaynaklanan bu cerrahinin yapay olduğu inancı bir yanlış anlamadır.

2. Plastik cerrahi tekniklerindeki yenilikler, 1. Dünya Savaşı sırasında başladı. Cerrahlar, savaşta çok sayıda yaralanan olduğu için hastaların doğal hallerine kavuşmaları için çaba gösterdiler. Bu da yeni cerrahi tekniklerin gelişmesine yol açtı.



3. Antik Roma'da, plastik cerrahi, yara izlerini gidermek için yapılıyordu. Roma'da sırttaki yaralar insanlar için utanç verici olarak görülüyordu. Savaş sırasında bir adamın sırtının dönmesi kabul edilebilir değildi, bu nedenle yara izleri eski plastik cerrahi teknikleriyle yok edilmeye çalışılıyordu.

4. İlk meme büyütme ameliyatı Almanya'da bir şarkıcıya yapıldı. Şarkıcı çok şanslıydı, çünkü sırtında büyükçe yağ kitlesi vardı ve bu kitle memesine nakledildi.



5. İlk burun estetiği ameliyatı M.Ö. 600 yılında Hindistan’da yapıldı. Vücudun farklı yerlerinden alınan deri burnun yeniden şekillendirilmesi için kullanıldı. Burnun hava alabilmesi için ahşap tüpler yerleştirildi.

6. İlk modern liposuction yani yağ alma tekniği, 1977 yılında Fransa'da Dr. Yves-Gerard Illouz tarafından geliştirildi. Bu ameliyat yağ fazlalığı olan bir kadına uygulandı. Hastanın sırtında herhangi bir yara izi olmadan yağ çıkarıldığı için ameliyat tarihe geçti.



7. Sigorta poliçeleri kapsamında yapılan ilk plastik cerrahi ameliyatı ABD Başkanı Bill Clinton zamanında yapıldı. Kanun ayrıca, memeler arasında simetri elde etmek için meme büyütmeyi de kapsamıştır. Bu hem plastik cerrahların hem de hastalarının rahatlaması için güçlü bir hamle olarak tarihe geçti.



8. İngilizler ilk kez 17. yüzyılda burun estetiği için plastik cerrahi prosedürlerini kullanmaya başladı. O zamandan beri, bütün Avrupa'da estetik ameliyatlar gerçekleştiriliyor.



9. Eski Mısır’da plastik cerrahi yaşayanlar üzerinde değil ölü bedenler üzerinde değişiklikler için yapılırdı. Ölümden sonraki yaşamda birbirlerini tanıyabilmek için ölülerin burnuna küçük kemikler ve tohumlar eklenirdi.



10. Tüm dünyada en çok burun estetiği ve meme büyütme ameliyatı yapılıyor. Plastik cerrahi faaliyetlerine katılanların % 90'ı kadınlardan oluşuyor 15. yüzyılda yaşamış İtalyan cerrahı Gaspare Tagliacozzi, günümüz plastik cerrahisinin babası olarak kabul ediliyor.



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