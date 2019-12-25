Poliklinik kapatan doktora inceleme

Olay Tekirdağ'da, Çerkezköy Devlet Hastanesinde yaşandı.



Bir doktor, poliklinik kapısına "Malzeme eksikliği, personel yetersizliği, bozuk olan cerrahi aletlerden dolayı bütün ameliyatlarım iptal olmuştur" şeklinde yazı astı.



Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü'nden söz konusu yazıyı asan kulak burun boğaz uzmani K.K. hakkında soruşturma açıldığı duyuruldu.



Açıklamada "İlgili hekim veya ameliyathane sorumlusu tarafından idareye ulaştırılmış herhangi bir malzeme talebinin olmadığı, poliklinikte ve ameliyathanede kbb hekimleri tarafından kullanılan cerrahi malzemelerde de herhangi bir arıza durumunun olmadığı tespit edilmiştir" ifadelerine yer verildi.



Poliklinikteki doktorların 2019 yılında 922 ameliyat yaptığı belirlendi.