Prostat kanseri gençlerde daha ölümcül olabilir

70 yaş üstü erkeklerde sıklıkla görülüyor, 40'lı yaşlarda ise ölümcül sonuçlar doğuruyor.



Prostat kanseri, erkeklerde en sık görülen üç kanser türünden biri. Hastalık özellikle yaşı ilerleyen erkekler için ciddi bir sağlık problemi.



PROSTAT KANSERİ GENÇ YAŞLARDA DAHA TEHLİKELİ



Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yakup Kordan, "Her erkek aslında yeterince uzun yaşarsa, 80'li yaşların üstünü görürse bir şekilde prostat kanseriyle karşı karşıya kalıyor” dedi.



Hastalığın genç yaşlarda daha tehlikeli olduğuna dikkat çeken Dr. Kordan, "Genç yaşta saptandığında hastalık biraz daha hastanın hayatını tehdit eder tarzda gelişip hastayı öldürebilirken, 70-80'li yaşların üzerinde hastanın hayatını kaybetmesine neden olan sebepler arasında daha gerilerde kalıyor” değerlendirmesinde bulundu.



Prostat kanseri, erkeklerin ölüm nedenleri arasında beşinci sırada yer alıyor. Hastalığın beslenme alışkanlığı ve genetik özelliklerden kaynaklandığını aktaran Dr. Kordan, “Yüksek kalorili diyetler ve yüksek enerji içeren diyetlerle beslenenlerde prostat kanseri riski artıyor. Aşırı kilolularda, diyabette prostat kanseri daha sık görülüyor. Özellikle ailede prostat kanseri varsa kanser riski artıyor” şeklinde konuştu.