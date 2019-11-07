Reflü her dört kişiden birinin sorunu! (Reflü nedir, neden olur? 5 soru, 5 cevapla reflü hastalığı)

Gastroosefageal reflü, mide içeriğinin yemek borusuna geri kaçmasına deniyor. Bu durumun ayda 1 veya 2 kez görülmesi normal karşılanıyor ancak daha fazla olması hastalığa yol açıyor.



Reflü, yemek borusu ve mide arasındaki kapakçığın mide fıtığı gibi mekanik bir nedenle ya da fonksiyonel olarak gevşemesinden kaynaklanıyor.



Dünyada reflü görülme sıklığının beş insanda bir, Türkiye’de ise bölgelere göre değişmekle birlikte; Türk Gastroenteroloji Derneği çalışmasına göre dört kişide bir olduğunu ifade eden Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Emin Ersoy, özellikle Marmara Bölgesi’nde oranın yüzde 30’lara çıktığını belirtiyor.



“Reflü şikayetlerinin yıllar içinde arttığını söylemek mümkün” diyen Doktor Emin Ersoy, reflü ile ilgili sık sorulan 5 soruyu şöyle yanıtlıyor:



1- Reflünün görülme sıklığındaki artışın nedenleri neler?



Artışın en büyük nedenleri arasında obezite, gazlı içecek tüketiminin artması, stres, düzensiz beslenme, kahve, sigara ve alkol alışkanlıklarının artmasıdır.



2- Reflü riskini artıran faktörler nelerdir, kimler reflü açısından risk grubunda?



Büyük metropollerde yaşayan, düzensiz beslenen ve fast food gıda tüketimi fazla olan, beslenmeye bağlı obezite problemi yaşayan ve gece yemek yeme alışkanlığı olup, tok mideyle yatağa girenler, tütün ve alkol tüketenler, çikolata ve ağır yağlı kızartma türü gıdalarla beslenenler, masa başında geç vakitlere kadar çalışanlar reflü açısında risk grubunda yer alır.



3- Reflüyü tetikleyen hatalı davranışları 10 maddede sıralar mısınız?



1-Asitli ve gazlı içecekler tüketmek.

2-Çok fazla kahve içmek.

3-Mide doluyken, yatay pozisyona geçmek veya yatmak.

4-Her seferinde mideyi tıka basa doldurmak.

5- Hızlı ve çok miktarda yemek yemek.

6- Sigara ve alkol tüketmek.

7-Obez olmak.

8-Pantolon kemerini çok fazla sıkmak.

9- Fast food tarzı gıdalar tüketmek.

10-Özellikle geceleri abur cubur yemek.



“BARRETT ÖZEFAGUS YEMEK BORUSU KANSERLERİN EN ÖNEMLİ NEDENİ”



4- Reflü nasıl tedavi edilir, tedavi edilmezse başka hastalıklara, örneğin kansere neden olur mu?



Önce doğru tanı için endoskopi yapılmalıdır. Bu işlemle kişide mide fıtığı gibi bir mekanik kapak bozukluğu var mı tespit edilmelidir. Reflü bulgularını taklit eden mide kanseri, ülser, gastrit gibi sorunların bulunup bulunmadığına bakılmalıdır. Sadece kapak fonksiyonel bozukluğu varsa, ilaç tedavileri ve beslenme alışkanlığında yapılacak değişikliklerle hastanın sorunları giderilebilir. İlaca bağımlı hale gelen, kansere yol açabilecek yemek borusu hastalıkları olan veya mide fıtığı ve reflüsü bulunan hastalara ise laparoskopik reflü ameliyatı önerilir. Eğer kişide Barrett özefagus hastalığı varsa reflü kansere dönüşebilir. Yemek borusu alt ucu kanserlerinin en önemli nedeni reflüdür. Barret osefagusu kronik reflüsü olan hastalarda yemek borusu alt ucundaki hücrelerin değişikliğe uğrayarak kanser olmaya uygun hale gelmesidir. Her 10 yılda %0.1 oranında kansere dönüşebilir. Yemek borusu alt ucu kanserlerinin en önemli nedenidir.



5- Reflü ile yaşamak zorunda olanlara, reflü şikayetlerini azaltmak için neler önerirsiniz?



- Endoskopi yaptırsınlar ve gerekiyorsa vakit kaybetmeden tedavi olsunlar.

- Beslenme alışkanlıklarını değiştirsinler.

- Kilo versinler.

- Spor yapsınlar.

- Mümkünse stresten uzak bir yaşam sürsünler.

