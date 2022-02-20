Aynı ailede 15 ayda virüsten 9 ölüm

Rize'nin Güneysu ilçesinde corona virüs nedeniyle 8 ferdini kaybeden, ölüm korkusu ile 10 yeni mezar yeri hazırlayan Genç ailesinin bir üyesi daha Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.



Babası, ağabeyi, 2 halası ve 4 kuzenini bu hastalıktan kaybeden, evli ve 1 çocuk annesi Şenay Genç Yalçınkaya (36), 3 aşı olmasına rağmen ağır seyreden corona virüs nedeniyle entübe edildi.

Durumu ağırlaşan Yalçınkaya kurtarılamadı.

İstanbul’da yaşayan Muhammet Genç ve oğlu Burak Genç, rahatsızlanınca yakınları tarafından hastaneye götürüldü. Burada baba ve oğlunun yapılan corona virüs testleri pozitif çıktı.

Tedaviye alındıktan sonra 6 Kasım 2020’de önce Burak, 1 hafta sonra da babası Muhammet Genç hayatını kaybetti. Aileden Bünyamin Genç (41) 1 Aralık’ta, İbrahim Genç (53) 4 Aralık’ta, Ali Genç (58) ise 11 Aralık'ta öldü.

Ali Genç'in tedavi gören kardeşleri Fatma Duman (55) 18 Aralık’ta, Aysel Peçe de (46) 21 Şubat 2021’de hayatını kaybetti. En son Ahmet Genç (43) de 13 Nisan'da aynı hastalıktan yaşamını yitirdi.

Ölenlerden Muhammet, İbrahim ve Ahmet Genç’in kardeş oldukları belirtildi. Diğerlerinin ise, Muhammet Genç’in oğlu Burak Genç, kayınbiraderi Ali Genç, Ali Genç’in oğlu Bünyamin ile kız kardeşleri Fatma Duman ve Aysel Peçe olduğu bildirildi.

AİLENİN 25 ÜYESİ AŞILANDI



6 ayda 8 ferdini yitiren, yaşadıkları korku nedeniyle 10 yeni mezar yeri daha hazırlayan ailenin aşı önceliği çağrısı üzerine geçen yıl haziran ayında İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri ailenin 25 üyesini aşıladı. Aşılarla beraber Genç ailesinde yaklaşık 10 aydır kimse corona virüse yakalanmadı.

Aile başkaları da ölebilir diye 10 adet mezar kazdı

Genç ailesinin corona virüs kabusu yeniden ortaya çıktı.

Ailenin bir üyesi daha aynı hastalık nedeniyle yaşamını yitirdi.

Babasını, ağabeyini, iki halasını ve 4 kuzenini, 15 ay içinde belli aralıklarla Covid-19'dan kaybeden evli ve 1 çocuk annesi Şenay Genç Yalçınkaya (36), şubat ayı başında hastalığa yakalandı.



Yalçınkaya, Covid-19'un ağır seyretmesi nedeniyle 4 Şubat'ta Rize Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.



Durumu ağırlaşan Yalçınkaya, entübe edildiği hastanede hayatını kaybetti.



"GENLERİMİZ ARAŞTIRILSIN"



3 kardeşi, 2 baldızı, yeğeni, kayınbiraderi ve kayınbiraderinin oğlunu kaybeden Ali Genç (63), corona virüsle büyük bir sınav verdiklerini belirterek, "Biz corona virüsle büyük bir sınav veriyoruz. Aileden geriye 5 kişi kaldık, genlerimizin araştırılmasını istiyoruz. Biz aşılarımızı olduk, ‘her şey bitti’ diye sevinmiştik, sevincimiz kursağımızda kaldı. Ne yapacağız bilemiyorum. Aşılarımız mı bize fayda etmedi? Genlerimizde mi problem var? Başından beri hep söylüyoruz. Bizim genlerimiz araştırılsın" dedi.