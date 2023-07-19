Saç dökülmesine karşı yeni önlem: PRP nedir, nasıl uygulanır? PRP ne işe yarar?

PRP, saç dökülmesi ve cilt hastalıkları gibi birçok konuda kişiye yardımcı olmaktadır. PRP'nin ne olduğu ve nasıl bir işlem uygulandığı, tedavi yöntemini araştıran kişiler tarafından sorgulanıyor. Peki, PRP nedir, nasıl uygulanır? PRP ne işe yarar?

Saç dökülmesine karşı yeni önlem: PRP nedir, nasıl uygulanır? PRP ne işe yarar?

; (Platelet rich plasma) kişinin vücudundan küçük bir miktar kan alındıktan sonra kanın özel bir işlem ile plazmasının ayrıştırılarak, vücuda enjeksiyon yoluyla geri verilmesi işlemidir. Elde edilen plazma, “platelet” denilen hücrelerden oldukça zengindir. Vücuttaki temel görevi kanın pıhtılaşmasını sağlamak olan plateletler, içerdikleri büyüme faktörleri sayesinde yara iyileşmesinde önemli role sahiptir.

PRP tedavisi ile kişinin kendi kanıyla vücudundaki bazı hastalıkları iyileştirmek ve gençleştirmek mümkündür. İlaç yerine kişinin kendi kanının kullanıldığı PRP tedavisinde özellikle çevresel ve genetik faktörlerle birlikte yavaşlayan hücre yenilenmesinin önüne geçilir. PRP; dökülmesinden, cilt gençleştirmeye, ağrı tedavisinden, ortopedik pek çok hastalığın tedavisinde kullanılır.

Saç dökülmesine karşı yeni önlem: PRP nedir, nasıl uygulanır? PRP ne işe yarar? - 1

PRP NASIL UYGULANIR?

PRP işlemi uzman doktorlar tarafından uygulanması gereken bir tedavi yöntemidir. Öncelikle hastadan alınan kan steril şartlarda özel bir tüpün içine konulur. Sonrasında kan içinde jel bulunan tüpe yerleştirilir. Santrifüje konulan tüpteki kanın içindeki maddeler 5-8 dakika içinde ayrıştırılır. Kanın trombositlerden ve büyüme faktörlerinden zengin plazma kısmı ayrıştırılmış olur. Elde edilen karışım enjeksiyon yöntemi ile ilgili alana uygulanır.

PRP 2-4 hafta aralıklarla ortalama 3-4 seans, kişinin ihtiyacına göre mezoterapi ile kombine edilerek uygulanır. PRP kürü tamamlandıktan sonra yılda 1-2 kez enjeksiyonlarla işlemin devamı sağlanabilir.

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