Safra kesesi taşı neden olur, nasıl tedavi edilir? (Safra kesesi taşı belirtileri nelerdir?)

Safra kesesi, temelde yağlı gıdaları sindirmek için karaciğer tarafından üretilen sıvıları saklamaya yarayan ve boşaltım sistemleri açısından çok önemli bir rolü olan organdır.

Karnın tam olarak üst bölgesinde yer alır. Ortalama 8 cm uzunluğunda bir boyuta sahiptir.

Kabaca tabir etmek gerekirse bir armut şekline benzer. Küçük bir kanal desteği ile safra kanalına bağlanır.

Safra yolları diye adlandırdığımız kanallar bazen çamur ya da safra taşlarıyla tıkandığı zaman bu kanallarda iltihaplanma yaşanabilir. Bu gibi durumlarda da kişi sancılı ağrı yaşayabilir.

Safra kesesi, gün içinde yenilen yiyeceklerin içeriğinin fazlasını, bağırsağa boşaltır ve ortalama 1 saat içinde yeniden toplar. Yani karaciğerde ayrışan maddeleri vücuttan atar.



SAFRA KESESİ AĞRISI NEDEN OLUR, NASIL GEÇER?

En sık karşılaşılan sağlık problemlerinden bir tanesi olan safra kesesi ağrısının en önemli nedeni safra kesesi taşıdır.

Safra kesesinde bazı durumlarda safra kesesi çamuru birikir. Bu madde biriktikçe küçük, çakıl benzeri taşlar oluşturur.

Safra kesesi kanalında taşı olan birçok kişi ağrı ya da sancı hissetmeyebilir. Buna rağmen kişilerin yüzde 20'lik bir kısmında ise ağrı ve çeşitli komplikasyonlar da yaşanabilir.

Safra kesesi ağrısını uzman doktorlar teşhis ederler eldeki verilere göre de tedavi yöntemleri uygularlar.

Aynı zamanda safra kanalı tıkanan kişilerde bel ağrısı, bulantı ve kusma gibi şikayetler meydana gelir.

Safra kesesi ağrısı yaşayan kişiler bu süreç boyunca sağlıklı bir beslenme planı oluşturmalıdır.

Ayrıca baharatlı yiyeceklerin tüketilmemesine dikkat edilmelidir.

Bol bol su tüketilmesinin tedavi sürecinde büyük önem taşıdığı safra kesesi ağrısında, cerrahi müdahaleye uygun olmayan kişilerde ilaç kullanılabilir. Bunun yanı sıra ilerleyen safra kesesi ağrısı yaşanması durumunda da ameliyat uygulanabilir.

Safra kesesi ağrısı 6 saatten fazla sürerse mutlaka bir doktora görünülmesi gerekir. Buna göre kişi acil bir şekilde tıbbi yardım almalıdır.

SAFRA KESESİ AĞRISININ BELİRTİLERİ?

Safra kesesi ağrılarının en belirgin semptomu; bulantı ve kusmadır. Diğer taraftan ağrı ve sancılarla birlikte;



Terleme (diyaforez),

Zayıflık,

Hafif sersemlik gibi belirtiler görülebilir.

SAFRA KESESİ TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Safra kesesi tedavisinde çeşitli tıbbi seçenekler vardır. Tıbbi tedaviler ise şöyledir:



Oral safra tuzu tedavisi (Yüzde 50 etkili)



Ursodiol (örnek: Actigall)



Çözülme



Litotripsi (Şok dalgaları)



Safra kesesinin çalışmasını engelleyen safra taşlarının ameliyatla alınması en kesin tedavi yöntemidir.

Ülkemizde en çok laparoskopik cerrahi tercih edilmektedir.