Sağlık Bakanı Koca'dan aşı uyarısı

Corona virüsle mücadele kapsamında aşılama çalışmaları devam ederken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaklaşık 23 milyon kişinin hala aşı olmadığını dile getirerek aşı çağrısını yineledi.

ntv.com.tr 25.07.2021 - 10:45

Sağlık Bakanı Koca'dan aşı uyarısı

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Uzmanlardan aşı çağrısı: Türkiye'de 22 milyon kişi aşısız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda corona virüs aşı olmayanların sayısını açıkladı.

Şu anki sorunun 'tedbirlerin esnetilmesi' olduğunu söyleyen Koca, "Yaklaşık 23 Milyon kişi henüz aşı olmadı. 2. dozu olmayanların sayısı 17 Milyon. Çift doz aşı olup, 3. doz aşıya gelmeyenlerin sayısı 9 Milyona yakın" dedi.

"Aşıdan istediğimiz sonucu almak için süreci hızla tamamlamalıyız" diyen Koca, dün ki günlük vaka sayısını 12 bin 381 olarak açıklamıştı.

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