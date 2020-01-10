Sağlık Bakanı: Tütünle mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, yaptığı yazılı açıklamada tütün ve tütün ürünlerine yönelik mücadelenin 2020’de de sürdürüleceğini belirterek, rutin denetimlerin ülke genelinde kamu görevlilerinden oluşan yaklaşık 1500 denetim ekibiyle 7 gün 24 saat esasına göre yürütüldüğünü belirtti.



“Bunun yanı sıra, “ALO 184 SABİM-Tütün İhbar Hattı” ve “Yeşil Dedektör” mobil uygulaması üzerinden Bakanlığımıza iletilen şikayetlere yönelik de ihbar denetimleri yapılıyor” diyen Bakan Koca,



2019 yılında 3 milyon 236 bini rutin, 186 bini ihbar denetimi olmak üzere toplam 3 milyon 422 bin denetim gerçekleştirildiğini ifade etti.



Ekim ayında başlatılan uygulama ile tüm nargile kafeleri haftada en az bir kez denetimden geçirdiklerini dile getiren Bakan Koca’nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:



“Bu kapsamda Türkiye genelinde 5000’e yakın nargile kafeye toplamda 56 bin 520 denetim gerçekleştirildi ve 7000’e yakın ihlal tespit edilerek cezalandırıldı.



Rutin ve ihbar denetimlerinin yanı sıra, yeni yılın çapraz denetimlerini de 1 Ocak itibariyle başlattık. 81 ildeki denetim ekipleri kendi arasında eşleştirilerek şehir merkezlerinde ayda en az 1 defa, ilçeler arasında ise haftada en az 1 defa çapraz denetim uygulamaları yürütülüyor. Çapraz denetimler, farklı il ve ilçelerden gelen ve bölgede tanınmayan ekipler tarafından yürütüldüğü için ihlaller çok daha kolay bir şekilde tespit edilebiliyor.



“TÜTÜN YASAKLARININ DELİNMESİNE MÜSAADE ETMEYECEĞİZ”



Başta çocuklarımız ve gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızın temiz hava alma hakkını korumak adına, tütün yasaklarının delinmesine müsaade etmeyecek ve cezai müeyyide noktasında tereddüt etmeyeceğiz. Sağlıklı nesiller için, değerli esnafımızın gönüllü desteği ve vatandaşlarımızın duyarlılığıyla mücadelemizi sürdüreceğiz.



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