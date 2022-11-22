Sağlık Bakanlığı personel alımı 2022: 42 bin 500 personel alımı ne zaman? (İŞKUR tercih kılavuzu)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, daha önce bakanlığa alınacağı duyurulan 85 bin personelden 42 bin 500'ü için başvuru kılavuzunun Türkiye İş Kurumuna (İŞKUR), tercih kılavuzu hazırlanması için listelerin ise Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezine (ÖSYM) gönderildiğini açıkladı.



BAKAN KOCA'DAN PERSONEL ALIMI AÇIKLAMASI



Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"31 bin 183'ü sözleşmeli personel, 11 bin 317'si sürekli işçi olmak üzere, 85 bin yeni çalışma arkadaşından ilk etapta 42 bin 500'ünün alımı için dün başvuru kılavuzları İŞKUR'a, tercih kılavuzu hazırlanmak üzere listeler ÖSYM'ye gönderildi. Hepimize hayırlı olsun."

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, atama bekleyen binlerce sağlık çalışanına müjdeli haberi verdi. Bakan Koca'nın açıklaması şu şekilde;



"Bakanlığımız, bu yıl 85 bin kadro açıyor. Yeni çalışma arkadaşlarımızın sayısı, bazı ülkelerin nüfusundan fazla. Sağlıkta 'Beyaz Reform'a destek kuvvet, 85 bin yeni çalışma arkadaşı! Görülmemiş başarılar için görülmemiş büyüklükte bir kadro açılıyor. Gözümüz aydın."



Bakan Koca tarafından yapılan açıklamalar sonrasında, Sağlık Bakanlığı personel alımına ilişkin başvuru tarihi ve ayrıntıları açıklanmadı.



Başvuru tarihlerinin yıl sonundan önce duyurulması bekleniyor.