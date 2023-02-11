Sahra hastanesi nedir, ne için kullanılır? Sahra hastanesi neden kurulur?

Sahra hastanesi, Kahramanmaraş depremlerinin ardından merak edilmeye başladı. Sahra hastanesi, felaket ve benzeri olaylara, sağlık açısından yerinde müdahale edebilmek amacıyla kurulur. Peki, sahra hastanesi nedir ve ne için kullanılır? İşte konu hakkında bilgiler...

Sahra hastanesi nedir, ne için kullanılır? Sahra hastanesi neden kurulur?

Sahra hastanesi, hastaların daha donanımlı bir hastaneye taşınmadan önce yerinde müdahale gördükleri geçici askerî hastane ya da mobil sağlık birimidir.

Bu terim ilk olarak askeri tıpta kullanılmış, daha sonra felaket ve benzeri ciddi sivil durumlarda da kullanılmaya başlanmıştır.

Bir sahra hastanesi, olaylara yerinde müdahale edebilmek amacıyla, genellikle taşınabilir ekipmana sahip tıp personeli ve çadırımsı (ya da şişirilebilir) binalardan oluşur.

Şehirlerde kurulan sahra hastaneleri genellikle kolay erişilebilir ve görünür binalara kurulur.

Havadan indirilen sahra hastanelerinde tıp ekipmanı genellikle sığınak görevi gören bir konteynerin içine yerleştirilir.

Askeri anlamda sahra hastanesi bir geçici yardım istasyonundan büyük, bir askeri hastaneden küçüktür.

Sahra hastanesi nedir, ne için kullanılır? Sahra hastanesi neden kurulur? - 1

10 İLDE 77 SAHRA HASTANESİ KURULDU

Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, şu bilgileri paylaştı:

"10 ilimizde 77 sahra hastanesi kurduk. Acil sağlık hizmeti verilen bu hastanelerin bir kısmında cerrahi operasyonlar da yapabiliyoruz. Sağlık durumu riskli depremzedelerimiz buralarda yapılan ilk müdahalenin ardından helikopterlerle bölgedeki hastanelere sevk ediliyor."

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