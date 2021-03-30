Salgında kaç kilo aldık?

Corona virüs salgını ve getirilen kısıtlamalar vatandaşları eve kapattı. Bu nedenle hareket azalırken yeme-içme düzeninde de değişiklikler yaşandı.

Türkiye'de yapılan bir araştırma salgın döneminde vatandaşların ortalama 3 kilo aldığını ortaya koydu.

Ipsos araştırma şirketi tarafından gerçekleştirilen "Koronavirüs Salgını ve Toplum Araştırması"nın şubat ayı verileri salgın dönemi yeme içme alışkanlıklarını ele aldı.

KADINLAR DAHA ÇOK KİLO ALDI

Araştırmaya göre her 10 kişiden 6'sının kilo aldığı belirlendi. Kadınların kilo alma oranı ise erkeklere göre daha yüksek.

DAHA SAĞLIKLI BESLENDİK

Vatandaşların yarısından fazlası salgın öncesine kıyasla daha sağlıklı beslendiği, her dört kişiden birinin ise dışarda spor yaptığı belirlendi.

SPOR YAPMAYANIN KİLOSU DAHA ÇOK ARTTI



Beslenmesine dikkat eden kişilerin ortalama 3,3 kg, spor yapmayan ve özensiz beslenenlerin ise 6,6 kg aldıkları ortaya çıktı.



SALGINDA BESLENME NASIL OLMALI?

