Mide rahatsızlığı için "Çiğnemeden sarımsak yut" tavsiyesine uydu, üç gün hiçbir şey yiyemedi.



İstanbul'da yaşayan 45 yaşındaki Turan Pütün, bir diş sarımsağı bütün olarak yuttuktan sonra sürekli kusunca hastanelik oldu.



Gastrit hastalığından yakınlarına bahseden Pütün, doktora gitmek yerine tavsiye dinledi, bir diş sarımsağı bütün halde yuttu ancak sarımsak büyük olduğu için yemek borusuna takıldı.



Sarımsağı yuttuktan üç gün sonra hastaneye başvuran Pütün’ün yemek borusunda yaraların meydana geldiği görüldü. Hastanedeki müdahale ile Pütün’ün yemek borusundaki sarımsak mideye gönderildi.



Uzmanlar, sarımsağın yemek borusunda birkaç gün daha kalması durumunda hayati tehlike yaratabileceğine dikkat çekti.



SAĞIMSAĞI BÜTÜN DEĞİL, EZEREK TÜKETİN



Faydaları nedeniyle tüketilen sarımsağın koku yapmaması için bütün yutulduğunu, bunun da çeşitli komplikasyonlara yol açtığını belirten uzmanlar, bu nedenle sarımsağın ezilerek tüketilmesini öneriyor.