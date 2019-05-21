Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Reha Yavuzer, coolwave mikrodalga teknolojisi ile selülit tedavisi ve fazla kilolardan kutulmada olumlu sonuçlar alınabildiğini söylüyor.



Yöntemin nasıl etki ettiğini anlatan Doktor Reha Yavuzer, “Çoğumuzun mutfağında bulunan mikrodalga fırınlar gibi mikrodalga teknolojisini kullanan bu yeni cihaz yüksek frekansta mikrodalgayı hedef hücrelere ulaştırıyor. Hedefe ulaşan enerji yağ dokusunda kalıcı azalma sağlarken aynı zamanda deri altında sıkılaşmaya ve selülit görüntüsünde de azalmaya neden oluyor. Akıllı bir teknolojiye sahip olan cihaz enerji düzeyini belirlerken yağ kalınlığı, cinsiyet ve bölgeye göre ayarlarını otomatik yapıyor. Bir bölgenin işlemi yaklaşık 10 dakika gibi kısa bir zamanda tamamlanıyor. Uygulama sırasında ağrı hissedilmemesi ise teknolojinin bir diğer önemli avantajı” diyor.



Yöntemin, dışarıdan bir prob ile yüzeye kayganlaştırıcı eşliğinde uygulandığını, uygulama yapılırken hastaların hafif bir masaj etkisi ile karşılaştığını aktaran Yavuzer, “Ardından mikrodalganın verdiği enerjiyle birlikte alt tabakada yağ dokularında tahrip ve ölme süreci ardından da kolajende bir yeniden yapım süreci meydana geliyor. Her hasta birinci seanstan itibaren etki görmeye başlıyor. Seans sayısı arttıkça başarı da artıyor. Diğer sıkılaştırıcı ve zayıflatıcı işlemlerle kombine etmek mümkün ancak çoğu zaman buna fazla gerek olmuyor” ifadelerini kullanıyor.



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