Serbest çalışan hekimlere kısıtlama

Haber: Melike Şahin Muayenehanesi olan hekimlerin özel hastanelerde yaptığı tedavi ve ameliyatlara sınırlandırma getirildi.



Özel hastaneler toplam kadro sayısının ancak yüzde 15'i kadar dışarıdan uzman hekimlerle sözleşme yapabilecek.



Bu şart “Özel Hastaneler Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile yürürlüğe girdi.



Muayenehaneler Derneği Başkanı Prof. Dr. Hakan Sabuncuoğlu, "Bu yönetmelik serbest meslek icrası yapan hekimlerin hastane seçme özgürlüğünü engellemiş olacak. Aynı zamanda hastaların da kendi hekimleriyle birlikte hastane seçme özgürlüğünü engellemiş olacak" dedi.



Türkiye'de muayenehanesi olan 10 bine yakın doktor var.



Bu değişiklik özellikle cerrahi ya da girişimsel işlemler için hastaneleri kullanmak zorunda olan doktorları etkileyecek.



Bu durumun fırsat eşitsizliğine yol açacağını olacak Prof. Dr. Hakan Sabuncuoğlu, "Aynı zamanda kendi aramızda mesleğini serbest icra hekimleri arasında da bir fırsat eşitsizliğine yol açmış olacak. Çünkü hastaneler bir kadro kısıtlaması nedeniyle sadece belirli bir gruptaki hekimle çalışacak. Diğer hekimlerle kadro nedeniyle çalışamayacağını o hekime bildirecek. O hekim dolayısıyla başka bir hastane arayacak. Aynı sorunda belki o diğer hastane de karşılaşacak. Dolayısıyla en önemli bize getirdiği dezavantaj bizim de hekimlerin de mesleklerini serbest icra etmesini kısıtlamasıdır" sözleriyle kararı değerlendirdi.



"Dernek olarak başvuruda bulunacak mısınız?" sorusuna yanıt veren Prof. Dr. Hakan Sabuncuoğlu, "Çeşitli meslek örgütlerinin eee başvuruda bulunduğunu biliyorumbizim yönetim kurulumuzda da bu Konuşulacak ve Sayın Başkanımızın da başkanlığında muayenehaneler derneği olarakbu yönetmelik değişikliğinin iptali için birdava açma sürecini derneğimiz girecektir" dedi.



Serbest çalışan doktorların mesleki faaliyetlerinin kısıtlanacağını belirten İstanbul, İzmir, Mersin Tabip Odaları başta olmak üzere birçok tabip odası yönetmelik değişikliğinin iptali için başvuruda bulunacağını açıkladı.



