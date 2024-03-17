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Sigarayı bıraktıran yeni buluş: İçilebilir gıda takviyesi

Bilim İnsanı Dr. Erdem Tezcan, sigarayı bıraktıran ve hiçbir yan etkisi olmayan ürün geliştirdi. Tezcan'ın TÜBİTAK destekli buluşunun sigara bağımlıların kurtuluşunda önemli rol oynayacağı ifade edildi.

Sigarayı bıraktıran yeni buluş: İçilebilir gıda takviyesi
Fotoğraf: iStock

Öğretim Üyesi Dr. Erdem Tezcan tarafından geliştirilen "içilebilir gıda takviyesi" ile bağımlıların, nikotin isteğinin azaltılarak sigarayı tamamen bırakabilmelerinin sağlanacağı iddia edildi.

Tezcan, TÜBİTAK Marmara Teknokent Türkiye Gıda İnovasyon Platformu kulukça merkezinde yaptığı açıklamada, kendi geliştirdiği ürünün bağımlılarının nikotin isteğini azaltarak tamamen bırakmalarına sağladığını söyledi.

Tezcan, ürünün doğal olması, nikotin içermemesi açısından sigara bağımlıların kurtuluşunda önemli rol oynayacağını ifade etti.

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