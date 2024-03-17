Sigarayı bıraktıran yeni buluş: İçilebilir gıda takviyesi

Öğretim Üyesi Dr. Erdem Tezcan tarafından geliştirilen "içilebilir gıda takviyesi" ile bağımlıların, nikotin isteğinin azaltılarak sigarayı tamamen bırakabilmelerinin sağlanacağı iddia edildi.
Tezcan, TÜBİTAK Marmara Teknokent Türkiye Gıda İnovasyon Platformu kulukça merkezinde yaptığı açıklamada, kendi geliştirdiği ürünün sigara bağımlılarının nikotin isteğini azaltarak tamamen bırakmalarına sağladığını söyledi.
Tezcan, ürünün doğal olması, nikotin içermemesi açısından sigara bağımlıların kurtuluşunda önemli rol oynayacağını ifade etti.
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