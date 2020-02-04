Sirkadiyen ritmi (iç saati ) sıfırlamak diyabet kontrolünde yardımcı olur mu?

Sirkadiyen ritmi bozan zaman dilimi değişiklikleri, düzensiz çalışma saatleri, yaşlanma gibi faktörlerin tip 2 diyabet gibi metabolik hastalıkların gelişimine katkısının büyük olduğu biliniyor.



Medimagazin’den Dr.Tuğba Gamsız’ın aktardığına göre, Cenevre Üniversitesi’nde geçtiğimiz günlerde limon kabuğundan elde edilen bir molekülün bozulmuş hücresel saatleri onarmadaki etkinliği gösterildi.



ZAMANLAMA KRİTİK!



Buna göre, hipotalamustaki santral saat, orkestra şefi gibi davranarak periferal organlardaki saatleri düzenliyor. Düzenlemenin tüm seviyelerdeki koordinasyonu da metabolik fonksiyonların optimizasyonunu sağlıyor. Örneğin aynı besini gündüz değil de gece yediğinizde, metabolizmanızın suboptimal yanıtına bağlı olarak kilo almanız daha hızlı olabiliyor.



DOĞRU ZAMANA TEKRARDAN AYARLAMAK



Bilim insanları araştırmanın ikinci ayağında ise nobiletin isimli küçük “saat modülatörü molekülü” kullandı. Nobiletin, limon kabuğunda bulunan yeni keşfedilmiş moleküllerden biri. Pankreas adacık hücrelerindeki dalgalanmaların şiddetini azaltarak insülin sekresyonunu düzeltebildiği bildiriliyor.



Çalışma, bozulmuş sirkadiyen ritimlerin onarılması ile pankreatik adacık hücrelerinde hormon sekresyonunun fonksiyonunu düzeltilebileceğini göstermede ilk olma özelliğine sahip.