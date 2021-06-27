Skolyoz hastalığında erken tanının önemi

Tüm dünyada her yıl haziran ayı Skolyoz Farkındalık Ayı ve haziran ayının 3'üncü cumartesi günü Skolyoz Farkındalık Günü olarak kabul ediliyor.

SKOLYOZA DİKKAT ÇEKMEK İÇİN FSM KÖPRÜSÜ YEŞİL RENGE BÜRÜNDÜ

Türkiye'de de skolyoz hastalığına dikkat çekmek için dün akşam saatlerinde İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, 26 Haziran Skolyoz Farkındalık Günü'ne dikkat çekmek amacıyla yeşil renkle aydınlatıldı.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü Klinik Koordinatörü ve aynı zamanda Skolyoz Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Evrim Coşkun da, Skolyoz Farkındalık Ayı’nda bu hastalıkta mücadelede nelerin yapılması gerektiğini anlattı.

''SKOLYOZDAN DEĞİL GEÇ KALMAKTAN KORKUN''

Prof. Dr. Coşkun, skolyoz hastalığında en önemli şeyin hastalığın tanısında geç kalmamak olduğunu söylerken, “Skolyozdan korkmayın, geç kalmaktan korkun” dedi.



''EN ÇOK ÜZÜLDÜĞÜMÜZ NOKTA SKOLYOZU OLAN ÇOCUKLARIN VE AİLELERİNİN FARKINDA OLMAMASI''



Skolyozun sadece bir duruş bozukluğu olmadığını belirten Prof. Dr. Evrim Coşkun, “Kitaplara baktığımızda skolyozun önden bakıldığında veya arkadan bakıldığında kişinin omurgalarında sağ tarafa veya sol tarafa doğru eğrilmesi olarak ifade edilir. Aslında bu tanım çok yeterli bir tanım değildir. Skolyoz aynı zamanda omurganın öne ve arkaya doğru da eğimlenmesi veya omurga gövdelerinin sağa ya da sola dönmesiyle karşımıza çıkabilmektedir'' diye konuştu.

Türkiye’de büyüme çağındaki her 100 çocuktan 3’ünde skolyoz olduğunun tespit edildiğini söyleyen Coşkun, ''Burada en çok üzüldüğümüz nokta bu tespit edilen çocukların ne kendilerinin ne de ailelerinin yüzde 95 gibi çok büyük bir oranda skolyozu olduğunun farkında olmaması“ dedi.

''ÇOCUKLARINIZI ÇIPLAK OLARAK MUTLAKA ÖNDEN VE ARKADAN GÖZLEMLEYİN''

Prof. Dr. Coşkun, skolyoz hastalığının farkına varmak için nelere dikkat edilmesi gerektiğini şöyle anlattı:

''Hekimler olarak biz mutlaka çocuklarınızı çıplak olarak önden ve arkadan gözlemleyin diyoruz. Sırttan baktığımız zaman baş her iki omuzun ortasında simetrik olarak duruyor mu? Omuza baktığımızda omuzun bir tanesi yukarıda, aşağıda, önde ya da arkada duruyor mu? Kürek kemiklerinden bir tanesi çıkıntı veya küçük mü? Bunlara bir bakmak lazım.

''PELVİS KEMİĞİ AYNI ŞEKİLDE DURUYOR MU YOKSA BİR TARAF ÖNE BİR TARAF ARKAYA DOĞRU MU?''

En çok bizim farkındalığımızı sağlayacak alanlar cilt kıvrımlarının simetrik ve aynı büyüklükte olduğuna bakmak. Dirsek ve ön kol bölgelerinden gövdeyle olan mesafelerin aynı mı diye sırtından izlememiz gerekmektedir. Halk arasında leğen kemiği olarak bilinen Pelvis Kemiği aynı şekilde duruyor mu yoksa bir taraf öne bir taraf arkaya doğru mu? diye bakmak lazım.''



“HER TESPİT EDİLEN SKOLYOZ CERRAHİ OLMAK ZORUNDA DEĞİL”



Skolyoz hastalığında erken tanı konulduğunda egzersiz veya korse gibi tedavilerle de hastalığın önüne geçilebildiğini söyleyen Coşkun, “Her tespit edilen skolyoz cerrahi mi olmak zorunda? Hayır, değil. Konservatif tedavi dediğimiz egzersizle veya korseyle de tedavisi olabilmektedir. Bazen çok daha ilerlemiş durumlarda ise cerrahi müdahale düşünülebilmektedir. Skolyozdan korkmayın, geç kalmaktan korkun“ şeklinde konuştu.