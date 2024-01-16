Sofra tuzu kansere neden olan mikroplastikler içeriyor

MİKROPLASTİKLER DENİZ SUYUNDAN GELİYOR



Küresel Çevre Bilimi ve Yönetimi Dergisi'nde yayınlanan yeni çalışmaya göre mikroplastikler, tuz üretimi sırasında denizden alınan su nedeniyle organik maddeler ve kum parçacıkları içeriyor olabilir.



Çalışma Endonezya'da satışta olan popüler sofra tuzu markaları ile gerçekleştirildi.



Ekip dünya çapında çoğu insanın kullandığı sofra tuzunda mikroplastiklerin bulunup bulunmadığını görmek için marketlerden 21 farklı marka tuz satın aldı.



Çalışmalar sonucunda ekip 21 tuz örneğinin tamamında bulunan dört farklı mikroplastik formunu başarılı bir şekilde tanımladı.



Bunlar yüzde 67,49 ile plastik parçacıklar, daha sonra yüzde 23,82 ile lifler, yüzde 6,08 ile filmler ve en sonda da yüzde 2,61 ile peletlerden oluşuyor.



Alicante Üniversitesi tarafından 2017 yılında yürütülen bir araştırma, Avrupa ülkelerinde üretilen tuzda kilogram başına 280'e kadar mikroplastik parçacık bulunduğunu ortaya çıkardı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin