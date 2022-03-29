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SON DAKİKA HABERİ: KPSS 2022/5 Sağlık Bakanlığı 10 bin personel yerleştirme sonuçları açıklandı

SON DAKİKA HABERİ: ÖSYM 10 bin sağlık personelinin KPSS yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Sonuçları  https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinde görebilirsiniz.

Haberler 29.03.2022 - 10:03 | Son Güncelleme : 29.03.2022 - 10:08

SON DAKİKA HABERİ: KPSS 2022/5 Sağlık Bakanlığı 10 bin personel yerleştirme sonuçları açıklandı

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Son dakika haberi! 

Binlerce kişinin merakla beklediği KPSS-2022/5 Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları açıklandı. 

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sonuçları (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün 10 bin personelin atamasının yapıldığını belirtti. 

ÖSYM Başkanı Twitter'dan yaptığı açıklamada atama durumunu öğrenmek isteyenlerin https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden sonuçlarını kontrol edebileceğini aktardı. 

ATAMA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

1-https://sonuc.osym.gov.tr/ adresine gidin.

2- Sonuç listesi altındaki KPSS-2022/5 Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları'na tıklayın. 

3- Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası (TC NO) veya YU numaranızla birlikte şifrenizi girip sonuçlarınızı öğrenin. 

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

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