SON DAKİKA HABERİ: Türkiye'de 20 milyon kişiye Covid-19 aşısı yapıldı

Son dakika haberi!

Corona virüs salgınında bir an önce normalleşmek için aşılama çalışmaları devam ediyor.

İlk aşının yapıldığı 13 Ocak 2021 tarihinden beri Türkiye'de 33 milyondan fazla Covid-19 aşısı yapıldı.

Bugün itibariyle en az 1 doz aşı yaptıranların sayısı 20 milyonu aştı. Saat 19.45 itibarıyla birinci doz aşısını yaptıranların sayısı 20 milyon 16 bin 614 oldu.

İlk dozu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptırmıştı. 20 milyonuncu dozun yapılmasıyla birlikte Türkiye'de neredeyse her 3 yetişkinden birine Covid-19 aşısı vuruldu.

Türkiye'de uygulanan birinci ve ikinci doz Covid-19 aşısı miktarı ise 33 milyon 712 bin 157 oldu. Son 1 haftada uygulanan doz sayısı 3 milyon 17 bin 541 arttı.

Aşıda ilk olarak çalışanlarına ve yüksek risk grubundaki yaşlılara öncelik verilmişti. Yarından itibaren aşılamada yaş sınırı 40'a düşüyor.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...