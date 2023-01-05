Sosyal anksiyete nedir? Sosyal anksiyete bozukluğu belirtileri nelerdir? Sosyal anksiyete bozukluğu tedavisi nasıl olur?

SOSYAL ANKSİYETE NEDİR?



Sosyal anksiyete bozukluğu olarak da adlandırılan sosyal fobi, sosyal ortamlarda aşırı korkuya sebep olan bir anksiyete bozukluğu olarak tanımlanmaktadır.

Sosyal fobiye sahip olan kişiler insanlarla iletişim kurmakta, yeni insanlarla tanışmakta ve sosyal toplantılara katılmakta zorlanmaktadır. Bu durumdan dolayı yargılanmaktan korku duyarlar.

Sosyal fobi kalıcı ve kişiyi yıpratıcı olabilmektedir. Kişinin iş, okul ve aile ilişkilerini etkileyebilir. Sosyal fobi belirtileri genç yaşta başlayarak üstüne gidilmediği sürece yenilmesi zor olabilmektedir.

SOSYAL FOBİ (SOSYAL ANKSİYETE BOZUKLUĞU) BELİRTİLERİ



Sosyal kaygı yani sosyal anksiyete bozukluğu, günlük aktivitelerin yapılmasını engelleyerek iş ve okul hayatını etkileyen bir korku olarak tanımlanabilir. Sosyal kaygı (Sosyal Anksiyete Bozukluğu) belirtileri şu şekilde sıralanabilir:



-Yabancılarla tanışmak, sohbete başlamak, telefonla konuşmak,

-Alışveriş yapmak gibi günlük aktiviteler hakkında endişelenmek,

-Grup sohbetleri, şirket ve partilerle yemek yeme gibi sosyal aktivitelerden kaçınarak bundan endişe duymak,

-Kızarma, terleme veya beceriksiz görünme hissi,

-İzleniyor ve yargılanıyor hissinden dolayı başkaları izlerken bir şeyler yapmakta zorlanmak,

-Eleştirilmekten korkmak, göz temasından kaçınmak,

-Titreme veya kalp çarpıntısı gibi hisler yaşamak.

SOSYAL FOBİ (SOSYAL ANKSİYETE BOZUKLUĞU) NASIL ÖNLENİR?



Sosyal fobinin neden ortaya çıktığını kesin olarak bilebilmek zordur. Ancak bu durumu önlemek için şu adımlar fayda olacaktır:



Yardım alın

Sosyal fobi yani sosyal anksiyete bozukluğu, zihinsel bir sağlık sorunu olmakla birlikte tedavi edilmezse ilerlemesi olasıdır.



Günlük tutun

Gün içerisinde yaşadıklarınızın kaydını tutmak, ruh sağlığınızı neyin etkilediğini ve sosyal kaygıya ne gibi etkenlerin sebep olduğunu anlamanın yollarında biridir.



Hayatınızdaki öncelikleri belirleyin

Önceliklerinizi belirleyerek zaman yönetimi sağlayabilir ve enerjinizi dikkatli şekilde yönetebilirsiniz. Bu durum sosyal kaygıyı azaltmada katkı sağlayacaktır.



Ne zaman doktora görünmeli?

Sosyal ortamlardan korkmak, bulunan ortamda utanç, endişe ve panik duygularını yaşamak sosyal kaygının göstergesi olduğundan ruh sağlığı alanında uzman bir kişiden destek almak gerebilir.



SOSYAL FOBİ (SOSYAL ANKSİYETE BOZUKLUĞU) TEDAVİSİ



Belirtiler sosyal kaygıyı işaret ediyorsa uygun tedavi yöntemiyle kurtulmak mümkündür.

Kişiye bağlı olarak değişen sosyal kaygı tedavi seçenekleri şu şekilde sıralanabilir:



-Bilişsel davranış terapisi (CBT)

-Kaygı yönetimi teknikleri

-Sosyal beceri eğitimi

-İlaç tedavisi.