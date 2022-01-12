Sosyal medyanın etkisi estetik operasyonlara da yansıdı

İnternetin hayatımızdaki yeri ve önemi her geçen gün artıyor. Konuya dair yapılan araştırmalar internet kullanıcılarının bir önceki yıla göre yüzde 4,8 artmasıyla birlikte 4,88 milyara ulaşarak dünya nüfusunun neredeyse yüzde 62'sine denk geldiğine işaret ediyor. Açıklanan istatistiklere bağlı olarak sosyal medya platformlarına olan ilginin de eşzamanlı olarak çoğaldığı görülüyor.

Araştırmalar sosyal medya kullanıcılarının son 12 ayda 400 milyondan fazla (yüzde 9) artarak, Ekim 2021 itibarıyla 4,5 milyarı aştığına ve dünya nüfusunun yüzde 57,6'sını oluşturduğuna dikkat çekiyor.

Sosyal medya kullanımının artmasıyla birlikte ise gündelik deneyimlerimizin ve sosyal konuların değişime uğraması kaçınılmaz olurken bu konuların başında estetik operasyonlar geliyor.

Konuya dair açıklama yapan Etiler Esthetique Merkezi ve Özel Etiler Hastanesi Medikal Direktörü Prof. Dr. Alper Çelik, "Sosyal medyanın gündelik yaşamımızdaki yeri yadsınamaz bir gerçek. Bu yüzden sosyal medya estetik algıların belirlenmesinde de çok önemli bir rol oynuyor. Sosyal medyanın sadece bu kalıpları etkilediğini ya da yıktığını değil, aynı zamanda kendi trendlerini yarattığını da düşünüyoruz" dedi.



Etiler Esthetique Merkezi ve Özel Etiler Hastanesi Medikal Direktörü Prof. Dr. Alper Çelik

"KADINLARIN YÜZDE 90'I SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARINDA FİLTRE KULLANIYOR"



Londra Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Cinsellik Araştırma Merkezi'nin açıkladığı verilere göre, kadınların yüzde 90'ının sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarda filtre kullandığını belirten Prof. Dr. Alper Çelik, "Sosyal medya mecraları insanların güzellik ve estetik algılarını tamamıyla dönüştüren, etkileyen ve aynı zamanda insanların kendilerini görsel anlamda ifade etmelerine de olanak tanıyan bir alan. Bu yüzden estetik yaptırmayan kullanıcıların birçoğu olmak istedikleri şekilde görünmek için filtreleri kullanıyor.

Sosyal medya bu anlamda insanların kendilerini tezahür etme biçimini dönüştürse de, değişime cesaretlendirmesi de olumlu etkileri arasında sayılabilir. Hatta hastalarımızın bir kısmı da bu deneyime ortak olup sosyal medya trendlerinden etkilenerek kliniğimizi ziyarete gelebiliyor" ifadelerini kullandı.



"ESTETİK OPERASYONLAR SONRASI İNSANLAR DAHA ÖZGÜVENLİ OLUYOR"



Sosyal medya ve estetik cerrahinin birbirini etkileyerek büyüyen iki alan olduğunu aktaran Prof. Dr. Alper Çelik, "Sosyal medyada yer alan ve milyonların takip ettiği “influencer” ve “trendsetter” gibi kullanıcılar filtreler sayesinde çatlak, iz, çil güneş lekesi gibi unsurlardan arınmış porselen gibi bir cilt ve zarif hatlarla karşımıza çıkıyor. Fakat telefon ekranından ayrılıp gerçek hayata adım attığınız an, bu filtrelerin büyüsü de doğal olarak kayboluyor.

İnsanların kliniğimize benzer fiziksel özelliklere kavuşmak için başvurması ise bu gerçeği doğruluyor. Fakat insanlar bu işlemlerden sonra aynaya baktığında mutlu oluyor, kendini özgüvenle ifade edebiliyor ve ruh sağlığını güçlendiriyor. Plastik cerrahi tam da bu yüzden insanların her şeyden önce kendi ve diğer insanlar nezdinde görsel değişimine, bu değişimin ardından gelen manevi hazza olanak tanıyan bir tıp dalı" dedi.



"2022’DE BURUN ESTETİĞİ REVAÇTA OLMAYA DEVAM EDECEK"



Sosyal medya filtrelerinde de sıkça kullanılan burun estetiğinin son zamanların estetik operasyonlarında en çok talep gören işlem olduğunu kaydeden Alper Çelik, 2022’nin estetik trendlerini şu sözlerle paylaştı: "İnsanın en çok dikkat edilen kısmı yüzüdür. Dolayısıyla yıllardır zaten revaçta olan burun estetiğinin 2022’de de trend olacağını öngörüyoruz.

Kapanma süreçlerini geride bırakmış olsak da değişen beslenme ve fiziksel aktivite rutinimizden dolayı oluşan fazla yağlanma ve doku deformasyonları sebebiyle liposuction işlemlerine rağbetin artarak devam edeceğini düşünüyoruz. Hastane yatış süresini azaltan minimal invaziv tekniklerin ve popüler işlemlerin minimal invaziv adaptasyonlarının da 2022'de giderek yaygınlaşmasını bekliyoruz."



"ESTETİK OPERASYONLARIN ARDINDA BİLİMSEL GERÇEKLER VAR"



Estetik operasyonların ardında aslında bilimsel bir gerçek yattığını ve hastaların psikolojilerinde dolaylı olarak etki ettiğini aktaran Alper Çelik, sözlerine şu şekilde devam etti: "Sosyal medya estetik operasyonlarda artış yaşanmasına ve çoğu kişinin benzer işlemleri tercih etmesine neden olsa da hastalarımızın farklı hassasiyetleri de bulunabiliyor.

Etiler Esthetique olarak bu noktada hastalarımızın beklentilerini, fiziksel özelliklerini, işlemin sonuçlarını en güncel teknik ve etik yaklaşımlar ışığında harmanlayarak onlara en uygun yöntemleri sunmaya gayret ediyoruz. Hastalarımızın değişimi kabullenme sürecinde motivasyon kaynağı her ne olursa olsun, onlara yüksek memnuniyet yaşatmak için en yeni ve etkin tekniklerle 2022'de de hizmet etmeye devam edeceğiz."

