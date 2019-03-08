Sigara paketleri ile ilgili yönetmeliğe göre tüm paketler aynı renkte olacak. Marka paketin sadece bir yüzeyinde ve bu yüzeyin yüzde 5'ini aşamayacak şekilde, aynı yazı karakteriyle yazılabilecek. Bunun dışında paketlerin üzerinde bir logo ya da işaret olamayacak.



Sigaranın sağlığa zararlarının anlatıldığı uyarı fotoğraf ve yazıları da artık daha büyük olacak. Paketlerin ön ve arka yüzeylerinin yüzde 65'inde bulunan sağlık uyarıları yüzde 85’lik bir alanı kaplayacak. Yan yüzeylerde de uyarı ve bilgi mesajları bulunacak.



Yan yüzeylerde yer alan sigara içeriğine ilişkin bilgiler de artık paketlerin üzerinde yer almayacak.



Yeni paketler 5 Temmuz 2019 tarihinden itibaren raflarda olacak. Böylece Türkiye de Fransa, İngiltere, Kanada, Avusturalya gibi standart paket uygulamasına geçmiş olacak.



VİDEO: SİGARA BAĞIMLILIĞI