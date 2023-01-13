Tendinit nedir, belirtileri nelerdir?

TENDİNİT NEDİR?



Tendinit, bir kasın kemiğe tutunmasını sağlayan ip gibi bir bağ dokusu olan tendonun iltihabıdır.

Tendinit en sık olarak ilgili tendonun hafif ancak uzun süreli tekrarlanan stres ve zorlanmaya maruz kalması sonucu oluşur. Ayrıca tek seferlik ancak şiddetli zorlanma ve travmalar da tendinite yol açabilir.

Tendinit hem gençlerde hem de yaşlılarda oluşabilir. 40 yaşından sonra bağların esnekliği azaldığı için risk artar. Esnekliğin azalması tendonların yırtılma ve kopması ihtimalini arttırır.



Bahçe işleri, küreme, marangozluk, boya yapma, ovalama, tenis, golf gibi sporlarda görülebilir. Duruş bozukluğu, formda olmadan yoğun spor yapmaya başlama gibi faktörler tendinit riskini arttırır.

Romatoid artrit, gut, sedef romatizması gibi romatizmal hastalıklarda da tendinit oluşabilir. Daha nadiren tendinit gerçek bir mikrobik iltihaba bağlı olabilir. Bu tip bir tendinit kedi ya da köpek ısırığına bağlı gelişebilir.

Aşırı kullanım ve yaşlanma ile ilişkili olarak, ödem gibi iltihabi özelliklerin baskın olmadığı, yıpranmanın öne çıktığı tendon sorunlarına tendinozis denilebilmektedir. Bu ifade en çok omuz eklem emar (MR) filmi raporlarında "supraspinatus tendonunda tendinozis ile uyumlu bulgular" şeklinde karşımıza çıkar.

Tendonla beraber etrafındaki kılıfta da iltihap (inflamasyon) olursa buna tenosinovit denilir. Tendinit ve tenosinovit bir arada bulunabilir. Başparmağı hareket ettiren tendonlardaki iltihap De Quervain tenosinoviti adını alır.

TENDİNİT NEREDE OLUŞUR?



Tendinit, bir tendonun kemiği bir kası bağladığı vücudun hemen hemen her bölgesinde oluşabilir. En yaygın yerler:

– Dirsek



– Başparmak tabanı



– Kalça

– Diz

– Omuz

– Aşil tendonu.

TENDİNİT BELİRTİLERİ NELERDİR?



Tendonun olduğu yer ve çevresinde ağrı hissedilir. Ağrı hafif başlayıp zaman içinde yavaş yavaş şiddetlenebilir. Bazen tendon içinde kalsiyum birikmesine (kireçlenmeye) bağlı ağrılar aniden artabilir.

Tendinitlerde ağrı aktif ve zorlayıcı hareketlerde yani kasın kasılması ile belirginken ekleme pasif hareket yaptırıldığında ağrı olmayabilir veya daha hafif olabilir.

Tendon normalde rahatça kayıp hareket edebilirken tendinitte hareket sırasında sürtünme hissi oluşabilir. İlgili bölgede şişlik ve kızarıklık olabilir.

Tendon üzerinde nodül oluşabilir. Sorunlar çok ilerlerse liflerde kopma olabilir. Bu durumda kas bir tarafa çekilir, tendon lifi boyunca boşluk hissi alınan bir kısım olabilir.

TENDİNİT TEDAVİSİ



Tendinit tedavisi ağrı ve şişliği azaltabilir. Bazı yaygın tedaviler şunlardır:

– Nazik germe ve güçlendirme egzersizleri.



– Yaralı bölgeyi dinlendirmek ve yükseltmek.

– Daha fazla yaralanmayı azaltmak için faaliyetlerinizi sınırlandırın.



– Şişliği azaltacak ilaçlar alınması.

– Yaralı bölgeye kompresyon uygulamak.



– Yaralı eklem üzerine bir destek, atel veya bant koymak.

– Yumuşak doku masajı.



Ani ve ağır yaralanmalar için buz önerilebilir, ancak çoğu tendinit vakası uzun sürelidir ve buz yardımcı olmaz.



Eğer tendinit düzelmezse, doktor şişmiş tendonu çevreleyen alana bir ilaç enjekte edebilir.



Tendon tamamen yırtılmışsa ameliyat gerekebilir.

Tendon kısmen veya tamamen yırtılmışsa, gücü tekrar kazanmak ve daha fazla yaralanmayı önlemek için birkaç aylık fizik tedavi ve egzersiz yapmak gerekebilir.