43 yaşındaki Fikret Kurt ile 38 yaşındaki Pınar Kurt çifti 1998 yılında evlendi. İlk gebelikte bebeklerinin uzuvları gelişmeyen Kurt çifti, 2011 yılında Op. Dr. Hasan Tahsin Sanisoğlu’na başvurdu. Tüp bebek tedavisinde ikiz gebelik oluşmasına rağmen şansızlık peşlerini bırakmadı. Biri normal diğeri ise mol gebelik (üzüm gebeliği) olduğu anlaşıldı. Çok nadir olarak görülen bu durum tıp literatürüne 49. vaka olarak geçti. Anormal seyreden bu durum sonrası gebelik yoğun bir kanama ile sonlandı. Molar (üzüm gebeliği) gebelik sonrası anne Pınar Kurt, kemoterapi ve birkaç seans da radyoterapi gördü.



Son tüp bebek denemesi sonucu Pınar Kurt gebe kaldı ve 20 yıl sonra Hilal adında bir kız çocuğu dünyaya getirdi.



“HASAN HOCAM İKNA ETTİ”



Tarifi zor bir mutluluk yaşadığını belirten Pınar Kurt, “Bilgi almak için geçen yıl hocamı aradık yaşadığımız olumsuz deneyimlerden dolayı tekrar çocuk tedavisi için çok istekli değildik, hocam bizi ikna etti, tedavi için hastaneye çağırdı. Hasan Hoca olmazsa, aynı olumsuzlukların tekrarlamayacağı konusunda bizi ikna etmese doktora gideceğimiz yoktu. Geçen yıl kasım ayında tekrar tüp bebek tedavisine karar verdik. Çok şükür gebelik oluştu ve bebeğimiz sağlıklı ve sorunsuz olarak doğdu” dedi.



“24 SAAT 24 YIL GİBİYDİ”



Minik Hilal’in doğduktan sonra kan değerlerinde anormallik tespit edildiğini ifade eden baba Fikret Kurt, ”Çocuğumuz 24 saat yeni doğan yoğun bakımda tutuldu. Bu 24 saat bize 24 yıl gibi geldi. Bebeğimiz sağlıklı görünmesine rağmen ‘yine mi bebekte sorun var’ diye çok stres yaşadık, çok şükür ki bebeğimiz sağlıklı idi. İnanılmaz zor süreçlerden geçtik. Her sıkıntı yaşadığımız anda sağ olsun Hasan Hocam, hep yanımızda oldu, bize destek verdi. Her aradığımızda telefonumuza cevap verdi, çözüm üretti. Hocamı bu anlamda her zaman ailemizden biri gibi gördük. Onun samimiyeti ve alakası bize cesaret verdi. Hatta hocam olmasaydı biz yeniden tedaviye başlamayacaktık. Çünkü çok yorulmuştuk ve tükenme noktasına gelmiştik” diye konuştu.



“HER İKİSİNDE DE PROBLEM VARDI”



Tüp bebek tedavisini uygulayan Medical Park Karadeniz Hastanesi Tüp Bebek Merkezi doktoru Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Hasan Tahsin Sanisoğlu ise şunları söyledi:



“Çiftlerin her ikisinde de problem tespit ettik. Bunlar yumurtlama düzensizliği ve sperm hareketsizliğiydi. Aşamalı olarak aşılama ve tüp bebek tedavileri denendi. Kasım 2017’de başladığımız tedavi süreci mutlu sonla noktalandı. Çocuk özleminin uzun süreden beri devam etmesi ve önceki gebeliklerde yaşanan sorunlar aile ile birlikte bende de stres oluşturdu. Ne zaman ki bebeği sağlıklı olarak elimize aldık, o zaman rahatladım. Bugün Hilal bebeği kucağımıza almamız bir hekim olarak benim için de büyük mutluluk. Çifti uzun yıllardır tanıyorum. Onları bir hasta olarak değil de tüp bebek ailemizden biri olarak görüyorum. Onların mutlu olması bizim için de büyük bir mutluluk. İnşallah 2. veya 3. çocuk da sorunsuz ve sağlıklı olarak arkasından gelir.”



