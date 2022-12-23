Toraks nedir, ne işe yarar? Toraks tomografisi nedir?

Toraks günümüzde akciğer ve göğüs kafesinin görüntülemesini sağlayan cihazlardan biridir. Bu bölgede çekim yapma ve detaylı görüş elde etme durumlarına yardımcı olmaktadır. Tomografi çeşitlerinden biri olarak bilinmektedir. Kendi alanında cerrahların en sık tercih ettiği aletlerden biri olarak kullanılmaktadır. Toraks ile göğüs kafesi içerisinde detaylı inceleme yapılarak görüntü alınmaktadır.

BT Toraks ise, göğüs kafesinin ve ciğerlerin detaylı görüntülenmesini sağlayan bilgisayarlı tomografi yöntemidir. Göğüs tomografisi de denmektedir. Bu yöntemde, tomografi cihazı ile üç boyutlu görüntüler alınır. Uzman hekimler, elde edilen üç boyutlu ayrıntılı kesitler sayesinde teşhis koyar ve tedavi planını oluşturur.

BT TORAKS HANGİ HASTALIKLARDA ÇEKİLİR?



Göğüs kafesindeki organları değerlendirmede uzman hekimlerin en büyük yardımcısı olan BT Toraks, hekimin isteğine bağlı olmakla birlikte genelde aşağıdaki sağlık problemlerinin söz konusu olması halinde çekilir;



– Doğuma bağlı gelişen anomaliler



– Akciğer tümörü



– Göğüs travması



– Zatürre



– Bronşit



– KOAH, amfizem



– Akciğer nodül rakibi



– Akciğer damarlarında tıkanıklık oluşması,



– Aile geçmişinde akciğer hastalıklarının olması, kişilerin risk grubunda yer alması



– Aort rahatsızlıkları



– Covid-19 hastalık seyri ve takibi.

TORAKS BT NEDEN YAPILIR?



Medikal bir görüntüleme işlemi olan toraks BT, vücut bölgesinin farklı açılardan görülebilmesine, hastalığın teşhis edilmesine ve hastalığın hangi seviyede olduğunu göstermektedir. Bilgisayara işlenen bu görüntüler bölgedeki kemiklerin ve yumuşak dokuların tam detaylı görüntüsünü sunar. Yukarıda belirtilen hastalıklar söz konusu olduğunda doktor tarafından talep edilebilmektedir.