Trabzon'da corona virüs alarmı

Trabzon'da polis ekiplerinin şüphelendiği Çinli turist için corona virüs alarmı verildi. Koruyucu kıyafetlerle hastaneye götürülen Çinli turistte corona virüse rastlanmadı.

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Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan corona virüs, Trabzon'da polisleri harekete geçirdi.

Van'dan aracıyla Trabzona gittiği öğrenilen Çinli turisti gören polis ekipleri şüphelenerek aracı durdurdu.

Tanjant yolunda durdurulan Çinli turist için İl Sağlık Müdürlüğünden uzman bir ekip istendi. Uzman ekip tarafından giyilen koruyucu kıyafetlerle ambulansa alınan Çinli turist, corona virüs şüphesi ile hastaneye götürümdü.

Kontrollerde Çinli turistte corona virüse dair bir bulguya rastlanmadı.

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