Trans yağa sınırlama geliyor (Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli açıkladı)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın geçtiğimiz günlerde yaptığı trans yağların yasaklanacağına yönelik açıklamasının ardından bir açıklama da Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’den geldi. Bakan Pakdemirli, gıdalardaki trans yağ miktarına sınırlama getireceklerini belirterek, “Gıda satış ve toplu tüketim yerlerinde son tüketiciye arz edilecek gıdalarda trans yağ içeriği toplam yağın 100 gramında 2 gramı geçemeyecek” dedi.

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Trans yağ asitlerinin hayvansal ve bitkisel tüm yağların doğal yapısında bulunabildiğini, ayrıca sıvı bitki yağlarının hidrojenle doyurulması sonucu da trans yağ oluşabildiğini söyleyen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, trans yağlara sınırlama getirmek amacıyla yönetmelik hazırlığı yaptıklarının altını çizerek şu açıklamayı yaptı:

“Düzenlemeyle bütün bitkisel ve bitkisel kaynaklı gıdalardaki trans yağ miktarına sınırlama getiriyoruz. Hayvansal yağlarda doğal olarak bulunan trans yağ hariç gıda satış ve toplu tüketim yerlerinde son tüketiciye arz edilecek gıdalarda trans yağ içeriği toplam yağın 100 gramında 2 gramı geçemeyecek. Yönetmeliğimiz en geç Mart ayında yayımlanacak. Gıda işletmelerine 2020 yılı sonuna kadar süre verilecek.”

KISITLAMA AB’DEN ÖNCE HAYATA GEÇECEK

Bakan Pakdemirli, yönetmeliğin Dünya Sağlık Örgütü’nün öngördüğü şekilde hazırlandığını ifade ederek, Avrupa Birliği’nde konuyla ilgili geçiş süresinin 1.4.2021 olarak belirlendiğini, dolayısıyla trans yağ kısıtlamasını AB’den 3 ay önce hayata geçirmiş olacaklarını söyledi.

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