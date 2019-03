Florence Nightingale Şişli Hastanesi'nde düzenlenen Uluslararası Burun Estetiği Canlı Cerrahi Konferansı'nda açıklama yapan ve Türkiye'nin burun cerrahisi alanında dünyanın önde gelen cerrahlarını her yıl bir araya getirerek uzmanlar arası tecrübe paylaşımına destek olduğunu ifade eden Prof. Dr. Nazım Çerkeş, şunları söyledi:



"Türkiye'nin daveti üzerine yurt dışından 2'si Türk, 8'i yabancı olmak üzere 10 plastik cerrahı buraya davet ettik. Bunlar ameliyatlar gerçekleştiriyorlar ve ameliyatlar salonda katılımcı hekimler tarafından izleniyor. Ayrıca, bazı ameliyatlarda bütün dünyaya internet üzerinden yayın yapılıyor. Amerika'dan tutun Avusturalya'dan, Çin'den, Japonya'dan herkes izleyebiliyor. Bu yayını izlemek için uluslararası ağın üyesi olmak ya da ücretini ödemek gerekiyor. "



Bu toplantının, katılımcıların yüzde 90'ının yurt dışından gelmesi nedeniyle Türkiye'de burun estetiği alanında katedilen yolu göstermesi açısından önemli olduğunu vurgulayan Çerkeş, yabancı hekimlerin burun estetiği konusundaki yeni teknikleri Türk hekimlerden öğrenmek istediğini kaydetti.



Önceki yıllarda canlı yayınlanan ameliyatları sadece kendisinin yaptığını belirten Çerkeş, bu yıl konferansta diğer hekimlerin de ameliyat yaptığını söyledi.



"İSTANBUL İÇİN 'BURUN ESTETİĞİNİN BAŞKENTİ' ŞEKLİNDE BİR TANIMLAMA VAR"



Prof. Dr. Nazım Çerkeş, Türkiye'nin burun estetiğinde dünya çapında başarıya ulaştığını vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Türkiye, burun cerrahisinde dünyanın en ileri ülkesi. Hiç tartışmasız... Bunu sadece Türkler değil. yabancılar da kabul ediyor. Hatta İstanbul için 'burun estetiğinin başkenti' şeklinde bir tanımlama var. Her durumda biz plastik cerrahide çok ileriyiz. Dünyanın en iyi 2-3 ülkesinden biriyiz. Çok değerli plastik cerrahlarımız, çok iyi yetişmiş arkadaşlarımız var. Bunun yanında burun estetiği Türkiye'de çok yapılıyor. Bizde çok problemli burun var. Dolayısıyla çok sayıda burun ameliyatı yapma şansına sahip olduğumuz için ve de çok değişik etnik kökene sahip bir topluluk olduğumuz için cerrahların tecrübesi hayli yüksek. Çok değişik tipte burnu, ameliyat etme şansımız oluyor."



Bir Amerikalı hekimin ülkesinde Türkiye'deki kadar çeşitlilikte burnu ameliyat edemediğini aktaran Çerkeş, "Diyelim ki Kore'ye gitseniz onların burunları hep birbirine benziyor ama biz çok kemerli burunları da, küçük burunları da ameliyat ediyoruz. Çünkü karışım var Anadolu'da... Onun için de her burun tipinde daha deneyimli cerrahlara sahibiz. Ondan dolayı da İstanbul, bu konuda dünya liderliğini sürdürüyor." diye konuştu.



"ESTETİK CERRAH TURİZMİNDE DE ÖNEMLİ BİR KONUMA GELDİ"



Avrupa Burun Cerrahisi Derneği Başkanı, estetik plastik cerrahisi uzmanı Prof. Dr. Çerkeş, 15 yıldır Türkiye'de Eurasia Estetik Cerrahisi toplantılarını düzenlediğini, bu toplantıların her yıl haziran ayında yapıldığını bildirdi.



Bu toplantılara çeşitli ülkelerden cerrahların gelerek tecrübe edindiğini aktaran Çerkeş, "Türkiye, şu anda öyle bir konuma geldi ki sadece estetik cerrahi kaynaklı turizm yoğunluğu değil, aynı zamanda estetik cerrah turizminde de önemli bir konuma geldi." dedi.



Çerkeş, Türkiye'deki plastik cerrahı sayısına ilişkin de, "Hatırladığım kadarıyla en son bin 300- bin 400 civarında olduğu açıklandı. Genç nesil doktorlar plastik cerrahiye ilgi gösteriyorlar, kendilerini yetiştiriyorlar. Hepsi güzel işlere imza atıyor. Benim de bundan sonraki amacım, uluslararası pozisyonlarım nedeniyle ülkemizi bu konuda daha da popüler yapmak. Zaten çok iyi bir yerde ama Türkiye'nin bunu sürdürülebilir kılması lazım. Bu tabii ki benim çabamla olmuyor. Ben yılda yurt dışına 25 konferans vermeye gidiyorum. Diğer Türk plastik cerrahı arkadaşlarımız da yurt dışında eğitim veriyorlar, konuşma yapıyorlar." şeklinde konuştu.



Hastalarının yarısının yurt dışından, yüzde 25'inin de Arap ülkelerinden geldiğini anlatan Çerkeş, "Türkiye'de yapılan toplam estetik cerrahisi operasyonlarının toplamını ve yerli-yabancı oranlarını tam bilmemiz olanaksız ama estetik cerrahisi operasyonu için hastaların yüzde 30'u ila 40'ı arası kısmı yurt dışından geliyor diyebilirim. Saç ekimlerini de katarsak yüzde 50'yi bulabilir." dedi.



"SAĞLIK TURİZMİ İÇİN GELEN 1 TURİST, ANTALYA'YA GİDEN 10 TURİSTE BEDEL"



Prof. Dr. Nazım Çerkeş, Türkiye'nin saç ekiminde de dünyada öne çıktığını ifade ederek, dünyada Türkiye'den çok saç ekimi yapılan bir ülkenin bulunmadığını tahmin ettiğini söyledi. Çerkeş, saç ekimlerinin çoğunun hastanelerden ziyade kliniklerde yapıldığını aktardı.



Sağlık turizminin ülkeye nitelikli katma değer sağladığını kaydeden Çerkeş, şöyle devam etti:



"Sağlık turizmi için gelen bir turist uçak bileti alır, otelde kalır, şehri gezer, harcama yapar. Sağlık turizmi için gelen bir turist 5 turiste bedel... Yani Antalya'ya gitmiş 5 tane, 10 tane turiste bedel. Diğeri geliyor, günde 30 avrodan bir hafta kalıyor. Halbuki bir hasta, en az 5 bin avro para harcayarak gidiyor.



Türkiye'nin estetik alandaki başarısında Türkiye'deki kur seviyesinin etkili olduğu söylenemez. Çünkü daha ucuz ülkeler var. Polonya, Lübnan var. Hindistan ve Tayland bizden daha ucuz. Onlar neden bizim kadar başarılı değiller? Çünkü sonuçlar başarılı değil. Fiyat değil, kalitenin de iyi olması önemli. 'Türkiye'de çok iyi burun ameliyatı yapılır' diye bir inanç oluşmuş durumda. Dolayısıyla hastalar ilk önce Türkiye'yi tercih ediyor."



Bu arada, Prof. Dr. Nazım Çerkeş, ameliyathanede, konferans salonundan da yayınlanan bir burun estetiği operasyonu yaptı.



