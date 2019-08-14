Türkiye genelinde 40 ilde 264 kaplıca, 3 ilde 8 talassoterapi (deniz suyu), 5 ilde ise 8 peloid (çamur) tesisinin bakanlığın izniyle hizmet verdiğini dile getiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, en çok tesise sahip üç ilin Ankara, Bursa ve Afyon olduğunu kaydetti.



Sağlık Bakanı Koca, vatandaşların "www.kaplica.saglik.gov.tr" internet adresinden Türkiye genelindeki tüm kaplıcalar ve buralardaki termal suların hangi rahatsızlıklara iyi geldiği konusunda bilgi sahibi olabileceğini belirtti.



Sağlık turizmi açısından da önemli bir avantaj olan kaplıcalara talebin giderek arttığına işaret eden Bakan, Cumhuriyetin ilk yıllarından beri özel önem atfedilen kaplıcaların şifalı özelliklerinin belirlenmesi ve kaplıca tesislerinin işletilmesine yönelik ilk kanunun 1930'da çıkarıldığını belirtti.



KAPLICALARLA İLGİLİ TÜM BİLGİLER İNTERNET SİTESINDE TOPLANDI



Bakan Koca, bilimsel gelişmelere paralel düzenlemelerle kaplıca tesislerinin çağdaş standartları karşılamasının sağlandığına işaret ederek, şu bilgileri verdi:



"Bugün de kaplıca tesislerinin sağlık standartları Bakanlığımızın Tıbbi Değerlendirme Kurulu tarafından inceleniyor ve şifalı özellikleri belirleniyor. Tesis izni Bakanlığımız tarafından verilen ve işletmesi sürekli denetlenen kaplıcalar, aynı zamanda elektronik ortamda takip ediliyor ve veriler güncelleniyor.



Vatandaşlarımız 'www.kaplica.saglik.gov.tr' adresinden ülke genelindeki tüm kaplıcaları öğrenebilir ve gidecekleri kaplıcaları seçebilir. Uygulama sayesinde harita üzerinde seçilen tesisteki termal suyun sıcaklığı, niteliği, hangi rahatsızlıklara iyi geldiği, tedavi birimleri ve işletmeci bilgisi öğrenilebilir."



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