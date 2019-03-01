Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesince düzenlenen "Dr. Behçet Uz Çocuk Kongresi" konuşan Prof. Dr. Necdet Ünüvar, ailelerin bilimsel kanıtı olmayan nedenlerle aşı yaptırmadığını söyledi.



Bazı uzmanların yaptığı açıklamalar nedeniyle aşı reddi sayısının yükseldiğini ifade eden Ünüvar, "Aşılama oranları yüzde 76'dan yüzde 96 seviyelerine yükseldi. Şu anda maalesef bilimsel kanıtlara dayalı olmayan gerekçelerle aşıyı reddeden bir kitle oluştu, 23 bin civarında aşı reddi var. Kendisi 30 yaşında çocuğu 2 yaşında 'Ben çocuğuma aşı yaptırmayacağım.' diyor. Yarın yaptırmadığınız aşı sebebiyle oluşacak hastalıklarla ilgili çocuğunuza nasıl cevap vereceksiniz? Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu olarak bu konuda uzmanlarla bir araya geldik. Her sağlık çalışanının bu konuda insanları ikna edip aydınlatması şart" diye konuştu.



"İZMİR'E ULUSLARARASI BİR TIP FAKÜLTESİ KURULMALI"



Kongrenin başkanlığını yapan SBÜ Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Tanju Çelik ise hastane tarihinde ilk kez çocuk hastalıklarının tedavi yollarının konuşulduğu bir kongre düzenlediklerini söyledi.



Hastane olarak sadece İzmir'e değil tüm Ege Bölgesi'ne hizmet verdiklerini anlatan Çelik, kente uluslararası bir tıp fakültesinin kurulmasını istediklerini kaydetti.



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