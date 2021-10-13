Türkiye'de hangi grip aşıları uygulanıyor? Hangi aşı ne kadar?

Ayşe Çınar / Ntv.com.tr

Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte grip benzeri semptomlar gösteren vatandaşların sayısı artmaya başladı.

Bazı ülkelerde grip salgının da artış yaşanacağına dair açıklamalar yapılsa da Sağlık Bakanlığı verilerine göre şimdilik Türkiye'de grip vakalarında bir yükseliş söz konusu değil. Ancak Covid-19'un yeni varyantlar nedeniyle semptomlarının değişmesi griple kolaylıla karıştırılmasına yol açıyor. Bunu öğrenmenin tek yolu ise test yaptırmak.

"TÜRKİYE'DE ŞU AN ÜÇ ÇEŞİT AŞI MEVCUT"

Uzmanlar özellikle 65 yaş üstü ve kronik hastalıkları bulunan vatandaşlar için grip aşısının Kasım ayının ortalarına kadar yapılmasını öneriyor. Peki şu anda Türkiye'de hangi aşılar uygulanıyor? İsteyen herkes grip aşısı olabiliyor mu?

İstanbul Eczacı Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ecz. Simla Sezgin'in ntv.com.tr'ye yaptığı açıklaya göre Türkiye'de şu anda üç çeşit grip aşısı mevcut.



Depolarda yeterli aşı olduğunu ve isteyen herkesin grip aşısı yaptırabileceğini söyleyen Simla Sezgin, "Şu an eczanelerde 3 farklı marka grip aşısı mevcut. Bunlardan sadece birini devlet karşılıyor. Onu da aile hekiminiz aracılığıyla reçete yazdırdığınız zaman ücretsiz olarak alabiliyorsunuz" dedi.

GRİP AŞILARININ FİYATI NE KADAR?

Buna göre Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği risk grubundaki kişiler 'Vaxigrip' aşısını ücretsiz olarak yaptırabiliyor. Vatandaşlar, E-nabız sistemi üzerinden 'İnfluenza Risk Durumu' sorgulaması yaptıklarında ücretsiz grip aşısı olup olamayacaklarını öğrenebiliyor.

Bakanlığı bu dönem kimleri risk grubuna aldığının henüz netleşmediğini belirten Sezgin, "Risk grupları henüz netleşmedi, bundan dolayı bu yıl listede bir değişiklik olacak mı bilmiyoruz. Ancak geçen yılki gibi benzer bir risk grubu oluşturulacağını düşünüyoruz" dedi.

Risk grubunda olmayan vatandaşlar ise eczanelerde satılan diğer iki marka aşıdan istediğini alıp grip aşısını istediği zaman olabiliyor. Sezgin'in verdiği bilgilere göre 'Influvac' adlı grip aşısı 85 liradan, 'Fluarix' ise 117 liradan satılıyor.

ayse.cinar@ntv.com.tr

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ARŞİV: KİMLER GRİP AŞISI YAPTIRMALI?