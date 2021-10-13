Türkiye'de hangi grip aşıları uygulanıyor? Hangi aşı ne kadar?

Uzmanlar genellikle Kasım ayının ortalarına kadar grip aşısı yapılmasını tavsiye ediliyor. Peki Türkiye'de hangi aşılar uygulanıyor? İsteyen herkes grip aşısı olabiliyor mu? Ntv.com.tr'ye konuşan İstanbul Eczacı Odası Yönetim Kurulu Üyesi Simla Sezgin, isteyen herkesin grip aşısı olabileceğini, depolarda yeterli aşı bulunduğunu söyledi. Türkiye'de şu an üç marka aşı uygulandığını belirten Sezgin, "Bunlardan sadece birini devlet karşılıyor. Onu da aile hekiminiz aracılığıyla reçete yazdırdığınız zaman ücretsiz olarak alabiliyorsunuz" dedi.

Haberler - ntv.com.tr 13.10.2021 - 16:01 | Son Güncelleme : 13.10.2021 - 16:07

Türkiye'de hangi grip aşıları uygulanıyor? Hangi aşı ne kadar?

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Ayşe Çınar / Ntv.com.tr

Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte benzeri semptomlar gösteren vatandaşların sayısı artmaya başladı.

Bazı ülkelerde salgının da artış yaşanacağına dair açıklamalar yapılsa da Bakanlığı verilerine göre şimdilik Türkiye'de vakalarında bir yükseliş söz konusu değil. Ancak Covid-19'un yeni varyantlar nedeniyle semptomlarının değişmesi le kolaylıla karıştırılmasına yol açıyor. Bunu öğrenmenin tek yolu ise test yaptırmak.

"TÜRKİYE'DE ŞU AN ÜÇ ÇEŞİT AŞI MEVCUT"

Uzmanlar özellikle 65 yaş üstü ve kronik hastalıkları bulunan vatandaşlar için sının Kasım ayının ortalarına kadar yapılmasını öneriyor. Peki şu anda Türkiye'de hangi lar uygulanıyor? İsteyen herkes olabiliyor mu?

İstanbul Eczacı Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ecz. Simla Sezgin'in ntv.com.tr'ye yaptığı açıklaya göre Türkiye'de şu anda üç çeşit sı mevcut. 

Depolarda yeterli olduğunu  ve isteyen herkesin sı yaptırabileceğini söyleyen Simla Sezgin, "Şu an eczanelerde 3 farklı marka sı mevcut. Bunlardan sadece birini devlet karşılıyor. Onu da aile hekiminiz aracılığıyla reçete yazdırdığınız zaman ücretsiz olarak alabiliyorsunuz" dedi.

GRİP AŞILARININ FİYATI NE KADAR?

Buna göre Bakanlığı'nın belirlediği risk grubundaki kişiler 'Vaxi' sını ücretsiz olarak yaptırabiliyor. Vatandaşlar, E-nabız sistemi üzerinden  'İnfluenza Risk Durumu' sorgulaması yaptıklarında ücretsiz sı olup olamayacaklarını öğrenebiliyor.

Bakanlığı bu dönem kimleri risk grubuna aldığının henüz netleşmediğini belirten Sezgin, "Risk grupları henüz netleşmedi, bundan dolayı bu yıl listede bir değişiklik olacak mı bilmiyoruz. Ancak geçen yılki gibi benzer bir risk grubu oluşturulacağını düşünüyoruz" dedi.

Risk grubunda olmayan vatandaşlar ise eczanelerde satılan diğer iki marka dan istediğini alıp sını istediği zaman olabiliyor. Sezgin'in verdiği bilgilere göre 'Influvac' adlı sı 85 liradan, 'Fluarix' ise 117 liradan satılıyor.

ayse.cinar@ntv.com.tr

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ARŞİV: KİMLER GRİP AŞISI YAPTIRMALI?

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