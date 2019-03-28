Kansere neden olan faktörlerin başında sigaranın geldiğini söyleyen Memorial Şişli Hastanesi Tıbbi Onkoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Serkan Keskin, "Her türlü tütün mamulüne maruz kalmak başta akciğer olmak üzere, mesane, böbrek, pankreas, meme kanseri riskini artırmaktadır. Nargile, puro, pipo gibi toksik maddelere maruz kalmak da riski artırmaktadır" dedi.



Beslenme tarzının ve zamanının da önemli olduğunun altını çizen Doç. Keskin, "İdeal kilonun sağlanması ve idame ettirilmesi birçok kanser çeşidi için riski azaltmaktadır. Bunların başında meme ve kolon kanseri gelmektedir. Tek yönlü beslenmeden kaçınılmalıdır. Et, süt, tahıl, meyve, sebze ve yağ olmak üzere tüm besin gruplarından gün içinde uygun miktarlarda tüketilmelidir. Deniz ürünleri, zeytinyağı, sebze ve meyveler bu noktada önemlidir. Kanserden korunmada posa alımı çok önemlidir. Bu sebeple beyaz ekmek yerine çavdar, kepek veya tam buğday ekmeğini tercih edilmelidir. Kabuklarıyla yenebilen meyveler soyulmalıdır. Aşırı şeker tüketimi kilo alımına neden olarak kanser riskini artırmaktadır" ifadelerini kullandı.



"KISA MESAFELERDE ARAÇ KULLANMAYIN"



Düzenli egzersizin önemine değinen Onkoloji Uzmanı, hastalıktan korunmak için yapılması gerekenler hakkında şunları söyledi:



"Günlük fiziksel aktiviteler artırılmaya özen gösterilmelidir. Haftada en az 3 gün 30 dakika spor yapılması sağlıklı bir yaşam için önemli koşullardandır. Sağlıklı spor yapmak için yürüyüş ve yüzme önerilmektedir. Spor yaparken aşırı zorlamadan kaçınılmalıdır. Kısa mesafelerde araç kullanılmamalıdır. Alkol, çay ve kahvenin aşırı miktarlarda tüketilmesi riski artırmaktadır. Alkolün meme, pankreas ve diğer kanser türleri için bir risk faktörü olduğu bilinmektedir. Günlük tuz tüketimi de 5 gramın altında olmalıdır. Salamura, turşu gibi tuz oranı yüksek yiyeceklerin tüketimi sınırlandırılmalıdır. Salam, sosis ve tütsülenmiş yiyecek gruplarından mümkün olduğunca uzak durulmalıdır. Özellikle yaz mevsiminde direkt güneş ışığından kaçınılmalıdır. Cilt kanseri riskini artırmaktadır. Yüksek faktörlü cilt koruyucu kremlerin kullanılması bu noktada önerilmektedir. Elektromanyetik radyasyondan korunun. Özellikle beyin gelişiminin henüz tamamlanmadığı 12-13 yaşına dek çocuklarınızı cep telefonlarından uzak tutun. Erişkinlerin de günde en fazla 30 dakika ve kulaklıkla cep telefonu kullanması önerilmektedir. Beyin kanseri riskini artırdığına dair çalışmalar bulunmaktadır.



"STRESTEN UZAK DURUN"



Eğer yaşamınızda ciddi stres oluşturan bir faktör varsa, uzak durum. Araştırmalar kansere yakalanan kişilerin yoğun stres altında olan kişiler olduklarını doğrulamıştır. Bu nedenle düzenli spor yapabilir, seyahat edebilir, hobiler edinilebilirsiniz. Sanatla ilgilenebilir, çeşitli sosyal faaliyetlerde bulunulabilirsiniz.”



"ERKEN TANIDA TAM İYİLEŞME ORANI YÜZDE 100’E YAKIN"



Erken tanıda tam düzelme oranının yüzde 100’e yakın olduğunun altını çizen Doç. Keskin, "Düzenli tarama programlarına katılın. Meme, kolon, prostat, serviks, akciğer kanseri gibi kanserler tarama ile erken tanısı konulan kanserlerin başında gelmektedir. Unutmayın erken tanı konulan kanserlerde tam düzelme oranı yüzde 100’e yakındır. Kanserin en önemli nedenlerinden birisi de genetik faktörlerdir. Eğer ailede veya kişinin kendisinde kanser hikâyesi var ise tarama programlarına erken yaşlarda başlanması, genetik danışmanlık alması, koruma yöntemlerine ilaç veya yaşam tarzı ile başlanması önemlidir" dedi.



KİMYASALLARA DİKKAT



Çeşitli kimyasal ve endüstriyel maddelerden uzak durulması gerektiğini söyleyen Keskin, "Özellikle işyerinde kimyasal maddelere, boya maddelerine ve asbest, silika, kömür gibi endüstriyel tozlara maruz kalınıyorsa risk artmış demektir. Saç boyaları kan ve kemik iliği kökenli kanserlerde rol oynamaktadır. Organik olmayan gıda maddelerinde yüksek oranda kimyasal olduğunu unutmayın. Mevsim sebze ve meyvelerini tüketin. Trafikte uzun zaman geçiriliyorsa; başta dizel egzozları olmak üzere kansere neden olan birçok gaza maruz kalındığı unutulmamalıdır" ifadelerini kullandı.



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