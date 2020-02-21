"Türkiye’nin tütün kontrol notu kırıldı"

Avrupa Kanser Ligleri Birliği'nin, Berlin’de düzenlenen Avrupa Tütün ve Sağlık Konferansı'nda Tütün Kontrolü Ölçeği Raporu sunuldu.



Dünya Bankası tarafından açıklanan kapsamlı tütün kontrol programında; fiyat politikaları, kapalı alan tütün ürünü kullanım yasakları, tütün ürünü reklam yasakları, tütün bağımlılığı tedavisinin devlet tarafından karşılanması, paket üzeri uyarıları ile tütün kontrolüne ayrılan bütçe dikkate alınıyor.





Toplantıya katılan Sağlığa Evet Derneği Başkanı Prof. Dr. Elif Dağlı, Türkiye’nin tütün kontrol notunun kırıldığını belirterek, "2016 yılından üç yıl sonra bu altı kritere ek olarak kaçakçılıkla mücadele, tütün endüstrisi müdahalesini engelleme kriterleri üzerinden 36 Avrupa ülkesi tekrar değerlendirildi. Türkiye 100 puan üzerinden 51 puan alarak Romanya, Yunanistan, Hollanda ve İsveç gibi ülkelerin ardından Malta ve Hırvatistan ile 17. sırayı paylaştı. Türkiye, tütün bağımlılığı tedavisinin geri ödemesinin sürekli olmaması, satış noktalarında reklam yasaklarının tam uygulanmaması, kapalı alan sigara yasaklarının denetiminde yaşanan sorunlar ve endüstri müdahaleleri nedeniyle tam notu kaçırmaktadır” dedi.



“TÜRKİYE ÖVGÜ ALDI AMA SIRASINI KORUYAMADI”



Avrupa’da bu yıl içinde düz paket uygulamasına geçen sekiz ülke arasında resimli uyarılarını en geniş tutan ülke olarak övgü almasının bile Türkiye’nin geçen yıllardaki sırasını korumasını mümkün kılmadığını söyleyen Prof. Dağlı, “En iyi puan alan ilk üç ülke Birleşik Krallık, Fransa ve İrlanda olurken, en alt üç sırayı Almanya, İsviçre ve Lüksemburg aldı. Raporda bir diğer dikkat çeken konu ise Avusturya, Yunanistan ve Slovenya’nın tütün kontrolü politikaları ve uygulamalarında ilerleme kaydetmesi oldu” diye konuştu.



VİDEO: SİGARADA DÜZ PAKET İLE NE AMAÇLANIYOR? (04.12.2019)