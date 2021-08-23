Üçüncü doz aşı araştırmaları: Bulaş ve ağır hastalık riskini düşürüyor, Delta ve diğer varyantlara karşı etkili

Dünya nüfusunun büyük bir kesiminin henüz herhangi bir aşı olmaması etik ve politik gerekçelerle tartışmalara yol açarken bilim insanları üçüncü doz aşının etkinliğine dair araştırmalarını yayımlamaya devam ediyor.



Araştırmalar, corona virüsün daha bulaşıcı Delta varyantı nedeniyle üçüncü doz aşılamanın bağışıklık sistemine faydalarını ortaya koyarken dünyada Türkiye ile birlikte üçüncü doz aşı uygulayan birkaç ülkeden biri olan İsrail’den üçüncü doz ile ilgili resmi bir açıklama geldi.



İKİ DOZA GÖRE DÖRT KAT DAHA ETKİLİ



İsrail'de açıklanan yeni verilere göre, üçüncü doz corona virüs aşısının bulaş ve ağır hastalık riskini ciddi şekilde düşürdüğü bildirildi.



Ülke Sağlık Bakanlığı verilerinde, İsrail’de uygulanan Pfizer-BioNTech corona virüs aşısının üçüncü dozunun 60 yaş ve üzeri kişilerde virüsün bulaşması ve ağır hastalık riskine karşı ilk iki doza göre çok daha fazla koruma sağladığı belirtildi.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan bilgilerde, üçüncü doz aşının uygulanmasından 10 gün sonra virüs riskine karşı iki doza kıyasla 4 kat daha fazla koruma sağladığının altı çizildi.



HASTANEYE YATMA RİSKİNİ 5-6 KAT AZALTIYOR



60 yaş ve üzeri kişilerde üzerinde yapılan çalışmada, üçüncü doz corona virüs aşısının hastalığın ağırlaşmasına ve hastaneye yatma riskine karşı 5 ila 6 kat daha fazla koruma sağladığı aktarıldı.



ABD’de yapılan araştırmada ise La Jolla İmmünoloji Enstitüsü'nün Kaliforniya'daki Enfeksiyon Hastalıkları ve Aşı Araştırmaları Merkezi'nde görev yapan virolog profesör Shane Crotty, “Üçüncü doz aşı kesinlikle yardımcı olacaktır” dedi.



ANTİKOR SEVİYELERİNİ EN YÜKSEKLERE TAŞIYOR



Crotty, tamamen aşılanmış sağlıklı yetişkinlerde Moderna ve Pfizer-BioNTech corona virüs aşısının üçüncü dozunun antikor seviyelerini en yükseklere taşıyacağını söyledi.



ABD’nin önemli sağlık kuruluşlarından Johns Hopkins Üniversitesi Halk Sağlığı Okulu'nda moleküler mikrobiyoloji profesörü Andrew Pekosz, Delta varyantının düşük antikor seviyelerine sahip kişilerde çığır açan enfeksiyonlara ve hastalıklara neden olabileceğini söylerken, “İyi haber şu ki, ciddi hastalıklara karşı aşı etkinliğini koruyor" dedi.

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