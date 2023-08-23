Uğur Şahin kanser ilacı için tarih verdi

Corona virüs salgınına karşı ilk aşıyı geliştiren BioNTech firması kurucularından Uğur Şahin, kanser ilaçlarının 2026'dan itibaren piyasaya sürülebileceğini söyledi.



Alman basınına konuşan Uğur Şahin, bazı kanser türlerine karşı geliştirdikleri ilaçların 2026'dan itibaren tescil sürecinin tamamlanacağını ve piyasaya sürülebileceğini açıkladı.

Şahin; kalın bağırsak, akciğer ve pankreas kanserlerine karşı üzerinde çalıştıkları ilaçlarını umut vaad ettiğini söyledi.