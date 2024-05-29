Dövme lenf kanserine yakalanma riskini artırıyor

Dövme yaptıranların lenf kanserine yakalanma riskinin yüzde 21 daha fazla olduğu ortaya çıktı.

Dövme lenf kanserine yakalanma riskini artırıyor

'teki Lund Üniversitesi'nde araştırmacılar, İsveç'te 2007-2017 yıllarında lenf kanseri tanısı konulan 20 ila 60 yaşlarındaki 11 bin 905 kişinin verilerinden yararlanarak, dövme yaptırmanın kanserle bağlantısını inceledi.

Araştırmacılar, dövme yaptıran kişilerin lenf kanserine yakalanma riskinin, yaptırmayanlara göre yüzde 21 daha fazla olduğunu tespit etti.

Dövme yapımında kullanılan mürekkebin kanserojen kimyasallar içerdiğini belirten araştırmacılar, bu kimyasalların dövme yapım işleminde cilt bariyerini delerek vücuda girdiğini ve kansere yakalanma riskini artırdığını bildirdi.

DÖVMENİN BÜYÜKLÜĞÜ İLE KANSERE YAKALANMA ARASINDA İLİŞKİ YOK

Dövmenin büyüklüğü ile kansere yakalanma arasında ilişki bulunmadığını kaydeden araştırmacılar, boyutu ne olursa olsun dövmenin vücutta iltihaplanmayı tetikleyerek lenf kanserine yakalanma riskini artırdığını ifade etti.

Araştırmanın sonucu, "Science Direct" adlı internet sitesinde yayımlandı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

SAĞLIK HABERLERİ

Sağlık Vadisi kuruluyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

Sağlık Vadisi kuruluyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

Balık yağı takviyesi inme ve kalp krizi riskini artırıyor

Balık yağı takviyesi inme ve kalp krizi riskini artırıyor

Sağlık Bakanlığı'ndan inme riskine karşı "tuz" uyarısı

Sağlık Bakanlığı'ndan inme riskine karşı "tuz" uyarısı

Yanık izi için ameliyat gerekiyor mu? Kararı yapay zeka verecek

Yanık izi için ameliyat gerekiyor mu? Kararı yapay zeka verecek

Onaylı randevu yarın başlıyor

Onaylı randevu yarın başlıyor

KOAH'ın yeni mutasyonu "Q0 RİZE"

KOAH'ın yeni mutasyonu "Q0 RİZE"

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...