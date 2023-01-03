Uyku apnesi nedir? Uyku apnesi belirtileri nelerdir? Uyku apnesi tedavi yöntemleri nelerdir?

UYKU APNESİ NEDİR?



Uyku apnesi, özellikle de son dönemlerde adını sıkça duymaya başladığımız bir uyku rahatsızlığıdır. En yaygın olarak görülen uyku rahatsızlıklarından biri olan uyku apnesi, uyku esnasında solunumun durması olarak tanımlanmaktadır.

Uykusuzluk olarak da bilinen insomnia, uyku hastalıkları bakımından en sık karşılaşılan rahatsızlık olmakla birlikte Insomnia'nın hemen arkasında ise uyku apnesi sendromu yer almaktadır.



Uyku apnesi sendromu, uyku esnasında çok kısa süren geçici boğulmalara neden olabilir. Bu boğulma yaşanırken kandaki oksijen seviyesi düşer ve beyin uyanır. Uyanan beyin, solunum fonksiyonlarının sekteye uğradığını iletebilmek için vücudun uyanmasını sağlar.

Uyku apnesinden muzdarip kişiler, geceleri birkaç defa uyanmak zorunda kalır. Bu durum uykularının sık sık bölünmesine ve oldukça verimsiz olmasına yol açar. Böylece kişi, uykusunu alamadığı için gün içinde kendini sürekli halsiz hisseder. Geceleri yeteri kadar uyuduğunu ancak yine de yorgun kalktığını düşünenler, en kısa sürede bir doktora görünmelidir.

UYKU APNESİ BELİRTİLERİ NELERDİR?



Uyku apnesinin en yaygın belirtisi, uyku sırasında solunum durmasıdır. Bu sendromdan muzdarip çoğu kişi, geceleri uykuda solunumun durduğunun farkında olmaz. Nitekim vücudun solunum yapmayı durdurmasıyla beyin uyanmanızı sağlar. Ancak uyku apnesi hastalığı olanlar öylesine uyandıklarını düşünmektedir. Uyku apnesine sahip olan bireylerde rastlanan diğer olası belirtileri ise şu şekilde sıralayabiliriz:



Baş ağrısı,

Sürekli sinirli olmak,

Odaklanma güçlüğü ve konsantrasyon eksikliği,

Hafıza sorunları,

Horlama,

Gündüz uykusuzluk,

Boğazda ağrı,

Ağız kuruluğu,

Yüksek tansiyon (Hipertansiyon)

Kalp ritim bozukluğu (Aritmi)

UYKU APNESİ TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?



Uyku apnesi, ihmale gelmeyecek kadar ciddi ve mümkün olduğu kadar erken tedavi edilmesi gereken bir uyku bozukluğudur.

Uyku apnesi tedavi sürecinde uygulanacak yöntem ise apnenin çeşidine, derinliğine ve hastanın solunum yollarının mevcut durumuna göre değişiklik gösterir.



Hava makinesi olarak da bilinen CPAP cihazı, uyku apnesinde kullanılan tedavi yöntemlerinden biridir. Hasta bu cihaza bağlanır ve hastaya maske takılır. Ardından doktorun belirlediği ölçüde basınçlı hava hastaya iletilir. CPAP cihazı gece boyu çalışırken, verilen basınçlı hava solunum yollarında meydana gelebilecek bir kapanmayı engeller. Böylece, hasta uyku esnasında solunum durması sıkıntısı yaşamaz ve uyku düzeni de eskiye nazaran çok daha iyi hale gelir. Ayrıca, uyku apnesine sahip olan kişilerin hayat tarzlarında değişiklikler yapmaları da tavsiye edilmektedir.

Hayat tarzında yapılacak bu değişiklikler, bilhassa horlamanın azalması ve uyku apnesi kaynaklı belirtilerin ortadan kalkması için oldukça önemlidir.

Sigara ve alkol kullanımını bırakmak, fazla kiloları kontrol altına almak, düzenli bir şekilde spor yapmak, yan pozisyonda uyumak ve uyumadan evvel ağır yemekler tüketmemek gibi değişiklikler bu süreçte yardımcı olabilecek genel tavsiyeler olarak öne çıkmaktadır.

