Uyku kalitesi ileri yaşlarda hafıza sorunlarını tetikleyebilir

Araştırmaya göre kalitesiz bir uyku ilerleyen yaşlarda hafıza sorunları yalşamanıza yol açabilir. Orta yaşlı bireylerde bile uyku kalitesi gelecek yılları etkileyebiliyor.
Bir araştırmada yaşları 35 ila 50 arasında değişen bir grup katılımcının uyku kalitesi, altı gece boyunca uykularını ölçmek için bileklerine takılan cihazlar ile takip edildi.
Uykusu en çok bölünenlerin, en az bölünenlere kıyasla "10 yıl sonra yapılacak" bir dizi testte kötü performans gösterme olasılıkları daha yüksek.
Uzmanlar iş stresi, gürültülü ya da uyku ortamının kalitesi nedeniyle sık sık uykusu bölünen kişilerin uyku sırasında beyinlerindeki zararlı proteinleri temizleme konusunda daha başarısız olduklarından şüpheleniyor.
UYKU TESTLERDE PERFORMANSI ETKİLİYOR
Çalışmaya 526 kişi katıldı ve uykusu en çok bölünen üçüncü kişinin hafızaya dayalı kelime testlerinde neredeyse 2,5 kat daha kötü performans sergilediği belirlendi.
Bu testler katılımcılardan aynı harfle başlayan kelimeleri veya hayvan isimleri gibi bir kategorideki mümkün olduğunca fazla kelimeyi listelemelerini istedi.
Neurology dergisinde yayınlanan araştırmada insanların "ne kadar uyuduğu" da incelendi ancak uyku süresinin düşünme becerileriyle bağlantılı olmadığı görüldü.
2003 ile 2005 yılları arasında gerçekleştirilen iki uyku izleme ölçümü, insanların ortalama uyku kalitesini belirlemek amacıyla yaklaşık bir yıl arayla yapıldı.
Araştırmacılar katılımcıları üç gruba ayırdı ve en kötü uyku kalitesine sahip olanlar ile en iyi uykuya sahip olanlar arasında önemli bir fark buldu.
En kötü uyuyanların, hangi sayıların hangi sembolle eşleştiğini hatırlamaları gereken bir düşünme testinde kötü puan alma olasılıkları neredeyse üç kat daha fazlaydı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Haberler
- Uykusuzluk
- Dünya
- Hafıza
- Sağlık
- Uyku