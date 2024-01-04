Uyku kalitesi ileri yaşlarda hafıza sorunlarını tetikleyebilir

UYKU TESTLERDE PERFORMANSI ETKİLİYOR



Çalışmaya 526 kişi katıldı ve uykusu en çok bölünen üçüncü kişinin hafızaya dayalı kelime testlerinde neredeyse 2,5 kat daha kötü performans sergilediği belirlendi.



Bu testler katılımcılardan aynı harfle başlayan kelimeleri veya hayvan isimleri gibi bir kategorideki mümkün olduğunca fazla kelimeyi listelemelerini istedi.



Neurology dergisinde yayınlanan araştırmada insanların "ne kadar uyuduğu" da incelendi ancak uyku süresinin düşünme becerileriyle bağlantılı olmadığı görüldü.



2003 ile 2005 yılları arasında gerçekleştirilen iki uyku izleme ölçümü, insanların ortalama uyku kalitesini belirlemek amacıyla yaklaşık bir yıl arayla yapıldı.



Araştırmacılar katılımcıları üç gruba ayırdı ve en kötü uyku kalitesine sahip olanlar ile en iyi uykuya sahip olanlar arasında önemli bir fark buldu.



En kötü uyuyanların, hangi sayıların hangi sembolle eşleştiğini hatırlamaları gereken bir düşünme testinde kötü puan alma olasılıkları neredeyse üç kat daha fazlaydı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin