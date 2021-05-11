Vejetaryenler et yiyenlerden daha sağlıklı biyogöstergelere sahip

Vejetaryenlerin et yiyenlere göre daha sağlıklı biyogöstergelere sahip olduğu keşfedildi.



Healthline sitesinde yer alan habere göre, İngiltere'de 177 bin 723 sağlıklı yetişkinle ilgili verilerin değerlendirildiği araştırmanın sonuçları, Avrupa Obezite Kongresi'nde sunuldu.



Araştırma çerçevesinde beslenmenin, yaşları 37 ila 73 olan yetişkinlerin kan ve idrarlarında hastalığa işaret eden biyogöstergelerin seviyelerini etkileyip etkilemediği incelendi.



Carlos Celis-Morales liderliğindeki araştırma ekibi, vejetaryenlerde 13 biyogöstergenin daha düşük seviyelerde seyrettiğini tespit etti. Bunun, kardiyovasküler rahatsızlık ve kanser riskinin azaldığına işaret ettiği belirtildi.



Son 5 yıldır beslenmelerinde büyük değişiklikler yapmadıklarını dile getiren kişilerin yaş, kilo, alkol ve sigara tüketiminin bulguları etkilemediği kaydedildi.

KIRMIZI ET YERİNE OMEGA-3 ZENGİNİ YAĞLI BALIKLAR



Uzmanlar vejetaryenlerde total kolesterolün yanı sıra karaciğer fonksiyonlarıyla bağlantılı belli başlı göstergelerin düşük olduğunu da bildirdi.



Celis-Morales, bulgulara rağmen kişilere etten tamamen vazgeçmelerinin önerilemeyeceğini vurgulayarak kırmızı et tüketiminin azaltılarak bunun yerine omega-3 zengini yağlı balıklar gibi sağlıklı seçeneklerin koyulabileceğini söyledi.



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