“Vücut kitle indeksi 33 üstü olanlar ehliyet için uyku apnesi testi yaptıracak”

TUTDER Başkanı Doç. Dr. Vural Fidan, sürücü adayları ve sürücülerin ehliyetlerinin belli dönemlerde sağlık raporları da alınarak yenilenmesi gerektiğini aktararak şunları şöyledi:



“28 milyon civarında sürücümüz var ve ülkemizde erişkinlerde obezite oranı yüzde 20'ler civarında. Yani 5 milyon 600 bin civarında obez sürücü var. Bunlardan en iyi ihtimalle 5 milyon kişinin vücut kitle indeksinin 33'ün üzerinde olduğunu tahmin ediyoruz. Bu çerçevede ehliyet yenileme sürecinde her yıl 1 milyon kadar kişinin polisomnografi yaptırması gerekmektedir, fakat bu kadar rakam ortada yok.



SÜRÜCÜ UYKU APNESİ TEDAVİSİNE UYUM GÖSTERİRSE EHLİYET VERİLECEK



Uygulamadaki eksikliklerin önüne geçebilmek amacıyla Sağlık Bakanlığınca yaklaşık iki ay önce Sağlık Raporları Usul ve Esasları Hakkında Yönerge'nin yayımlandı. Kişiler artık herhangi bir nedenle sağlık raporu alacakları zaman sağlık kuruluşlarına müracaat ettiklerinde beyan ettikleri formların içinde boy ve kilolarını da beyan etmek zorundalar. Bunu beyan ettikleri anda vücut kitle indeksini hesaplamak her hekim için son derece kolay bir iştir. Vücut kitle indeksi 33'ün üzerinde olanların, ehliyet için müracaat ettiğinde önce uyku testi istenerek, kişide uyku apnesi tespit edilirse başlanacak tedaviye uyum gösterdiği ispat edildikten sonra sürücü belgelerini alabilecekler.”



VİDEO: UYKU APNESİ SAĞLIĞI TEHDİT EDİYOR (14.10.2018 )