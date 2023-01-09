Vulva nedir? Vulva kanseri nedir ve neden olur? Vulva kanseri belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir?

VULVA NEDİR?

Vulva kanseri nedir ve neden olur? Vulva kanseri belirtileri, tanısı ve tedavisi

Vulva, kadınların dış genital bölgesine verilen isimdir. Vajinayı saran iç ve dış dudakları (labia minora ve labia majora), klitorisi, iç dudakla vajina duvarı arasında yer alan ve iki tarafta da bulunan Bartholin bezlerini kapsar.

VULVA KANSERİ NEDİR?



Vulva kanseri, kadınların dış genital bölgelerinde meydana gelen bir kanser türüdür. Her yaşta olabileceği gibi, daha çok menopoza giren ve ileri yaştaki kadınlarda görülür.



Vulva kanseri, diğer kanser türlerinde de olduğu gibi erken teşhis edildiğinde tedavi edilebiliyor.



Vulva, yapısı itibariyle oldukça hassas bir bölgedir. Bu bölge de bazen sebepsiz ağrılar meydana gelebilir hatta kanser vakaları gözlemlenebilir.

Birçok kadın hayatlarının bir dönemi boyunca vulva ağrısı ile karşı karşıya kalmıştır. Çoğu zaman adet dönemlerinde veya cinsel ilişki esnasında ağrı görülebilmektedir. Vulva ağrıları herhangi bir sebep yokken de ortaya çıkabilir ve aylarca devam edebilir.



Vulva vücudun diğer bölümlerine göre daha hassastır. Birçok kadının adet döneminde yaşadığı ağrılar normal olarak kabul edilirken, bu dönemler dışında da görülen sık ve şiddetli ağrılar için doktora gidilmesi önerilmektedir.

VULVA KANSERİNİN NEDENLERİ



Vulva kanserinin nedeni henüz tam olarak bilinmemektedir. Vulva kanseri de birçok kanser türü gibi, genellikle hücrelerdeki mutasyonlara bağlı olarak gelişir.



Dış genital bölge olarak adlandırılan vulvada, tümörler en sık dış dudaklara yerleşmektedir.

Vulva kanserine neden olan etkenler tam olarak bilinmese de cinsel yolla bulaşan HPV virüsünün sebep olduğu düşünülmektedir. HPV'nin cinsel yolla bulaştığı göz önünde bulundurularak 11 ila 12 yaş arasındaki çocuklara HPV aşısı yaptırılması önerilmektedir.

Vulva kanserine neden olabileceği düşünülen risk faktörleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:



-İleri yaş

-HPV

-Sigara kullanımı

-HIV

-Vulvada kimi cilt hastalıkları.



VULVA KANSERİNİN BELİRTİLERİ



Vulva kanseri kendini ilk etapta çok fazla belli etmese de ilerleyen dönemlerde bazı belirtiler verebilir.

Şiddetli kanama haricinde ilk etapta kendini göstermeyen bu hastalık birkaç sene sonra fark edilebilir. Vulva kanseri, genellikle kasık bölgesindeki uzun süren kaşıntılar ve geçmeyen yaralar sonrasında doktora başvurulmasıyla ortaya çıkar.



Vulva, vücudun dış bölgesinde olmasına ve görülebilmesine rağmen geç tanı alan kanser türleri arasında yer alıyor. Burada kadınların vücutlarını iyi tanıması ve kendi kendilerini muayene etmeleri erken tanı açısından önemlidir.

Vücutlarındaki şişlikleri, değişiklikleri fark ederek normal olmayan veya sıra dışı olan durumları fark ederek bir doktora başvurmaları oldukça önemlidir. Vulva kanserinin belirtileri aşağıdaki gibidir;



-Normal olmayan kanamalar

-Dış genital bölgede kaşıntı

-Deride döküntü

-İdrar yaparken ağrı

-Cinsel ilişki sırasında ağrı

-Kasık ağrısı

-İyileşmeyen yaralar

-Kaşıntı

-Dış yüzeyde yumru veya şişlik

-Yanma

-Siğil

-Deride kalınlaşma.

VULVA KANSERİ TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Her kanser türünde olduğu gibi vulva kanserinin tedavisi de kişinin yaşı, durumu ve kanserin evresine bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Vulva kanseri cerrahi, radyoterapi ve kemoterapi ile ya da üçünün eş zamanlı kombinasyonu ile tedavi edilebiliyor.



Cerrahi

Vulva kanserinde cerrahi operasyon yayıldığı alana ve boyutuna göre değişiklik gösterebiliyor. Vulva cerrahisi kanserin yayılımına ve evresine göre belirli bir bölgenin veya tüm bölgenin alınmasını içerebiliyor. Genellikle çok ağır geçmeyen bu cerrahi yöntemde hasta birkaç gün hastane ortamında dinlendirildikten sonra taburcu edilir.



Radyoterapi

Vulva kanserinde radyoterapi tedavisi tek başına da yapılabileceği gibi cerrahi işlem öncesinde veya sonrasında da yapılır. Cerrahi öncesinde verilen radyoterapi kanserin küçültülmesini ve ameliyatın daha kolay yapılmasına olanak sağlar. Cerrahi sonrası ise, kanserli bölgeye veya yayılım gösteren bölgelere radyoterapi uygulanabilir.



Kemoterapi

Kemoterapi ilaçları da yine operasyon öncesi ve sonrasında hastanın durumu gözetilerek belirli dozlarla verilmektedir. Genellikle radyoterapi ve cerrahi işlemlerle tek başına tedavi edilemeyen durumlarda kullanılır. Aynı zamanda başlangıç evrelerinde düşük doz kemoterapiyle de tedavi yöntemleri uygulanmaktadır.