Yapay zeka meme kanseri teşhisinde hatayı azalttı

“Yapay zeka sistemi, meme kanseri teşhisinde uzman radyologlar kadar başarılı.”



Bu araştırma sonucu, çok sayıda bilim insanının Nature dergisinde yayınladığı ortak çalışmada yer alıyor.



Bilim insanları, Google'ın geliştirdiği yapay zekaya, binlerce mamogramın gerçek sonucunu kullanarak meme kanseri teşhisini öğretti.



Daha sonra yapay zekanın, klinik ortamdaki performansını değerlendirmek için ingiltere'den 25 bin ve ABD'den yaklaşık 4 bin tarama sonucu üzerinde testler yapıldı.



“TEŞHİSLERDEKİ HATA ORANI YAKLAŞIK YÜZDE 9 AZALDI”



Araştırmada elde edilen sonuçlar, radyologların tespit ettiği gerçek sonuçlarla karşılaştırıldı.



Uzmanların daha önce koyduğu teşhislerdeki hata oranının yüzde 9'a varan oranlarda azaldığı ortaya çıktı.



Bilim insanlarının son araştırması, Google'ın yeni algoritmasıyla mamogram taramasının doğruluk oranını arttırabileceğini gösteriyor.



VİDEO: YAPAY ZEKA AKCİĞER KANSERİNİ İNSANDAN DAHA DOĞIRU TEŞHİS EDİYOR (22.05.2019)